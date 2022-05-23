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Airbnb將結束中國境內短租業務 改專做出國生意

編譯黃淑玲／綜合報導
Airbnb傳出將關閉中國大陸境內的短租業務。(路透)
Airbnb傳出將關閉中國大陸境內的短租業務。(路透)

知情人士透露，Airbnb將在今年夏天結束在中國境內的住房短租業務，不過仍將留在北京，專注中國民眾赴外旅遊服務。此一重大改變主要因為中國大陸持續嚴格的新冠清零防疫政策，Airbnb判斷要維持營運複雜且困難；而近幾年中國大陸國內住房短租營收，僅占Airbnb整體營收的1%。

消息來源說，Airbnb認為這波疫情之後，中國大陸民眾的國際旅行需求勢必大增，所以決定重點經營國外旅遊這塊獲利豐厚的市場。本月稍早，Airbnb執行長Brian Chesky在財報法說會上就曾表示，「中國業務主要是出境旅遊市場」。

金融時報指出，聯合國世界旅遊組織的統計顯示，中國大陸觀光客花費在國際旅遊的錢非常多，遠超過世界上任何國家。以疫情前的2019年為例，中國大陸觀光客的國際旅行花費達到2550億美元，美國觀光客為1350億美元。

Airbnb於2016年開始中國大陸的市場營運，據了解，Airbnb將在近期內，正式向在中國大陸雇用的數千位員工宣布公司這項決定。

Airbnb在中國大陸的營運一直都不順遂，競爭不過中國大陸本土品牌途家與小豬。2016年時一度談判要收購小豬，後來沒有談成。昆士蘭大學發表過的一份研究指出，中國大陸本土品牌較受信賴，中國大陸並沒有像世界其他國家那樣擁抱Airbnb。該研究引用2020年的市場數據說，Airbnb在中國大陸約有15萬個房東提供短租，而市場領導者途家有120萬個。

觀光 營收 疫情

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