我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反戰 俄外交官辭職批：從未為國家感到如此羞恥

美國車齡創新高 去年一台車平均開12.2年

歐元受歐洲央行升息預期勁升 美元全面走疲

編譯劉忠勇／綜合報導
歐元兌美元周一勁升1.1%。(路透)
歐元兌美元周一勁升1.1%。(路透)

美元指數周一下跌，歐元走強，歐洲央行暗示將脫離負利率 ，風險較高的貨幣跟隨股市走高。

歐洲央行總裁拉加德周一表示，到9月底，歐洲央行可能讓關鍵利率脫離負值區域，並可能進一步升息。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一大跌逾1%至102.076，歐元兌美元漲幅最大，尾盤大漲1.1%，報1.0687美元，較5月13日觸及的多 盤中低點1.0349美元反彈多達3.4%。美元兌日圓變動不大報127.87。

富國銀行宏觀策略師Erik Nelson說，投資人周一對拉加德的言論做出反應，並緩和歐洲即將陷入衰退而美國經濟前景似乎不那麼鼓舞人心的疑慮，因此對風險較高資產的胃口增加。

市場人士指出，美元是稍作喘息還是繼續下跌，將取決於美國聯準會（Fed）的消息。他將密切關注Fed本周將公布的會議記錄，以尋找政策線索。

瑞郎兌美元走強，此前瑞士央行理事麥席勒表示，如果瑞士通膨持續高漲，將收緊貨幣政策。美元兌瑞郎跌0.9%，跌至4月底以來的最低價位。

澳幣兌美元升值0.8%，報0.7106美元，中左翼勞工黨周末在全國大選中獲勝。

央行 貨幣 指數

上一則

諾獎得主史提格里茲批聯準會升息 扼殺經濟

下一則

Airbnb將結束中國境內短租業務 改專做出國生意

延伸閱讀

拉加德暗示7月升息、9月終結負利率 歐元匯價走高

拉加德暗示7月升息、9月終結負利率 歐元匯價走高
世界經濟論壇登場 聚焦通膨等四議題

世界經濟論壇登場 聚焦通膨等四議題
今年歐元兌美元 估貶至平價水準

今年歐元兌美元 估貶至平價水準
歐洲央行：下季啟動升息

歐洲央行：下季啟動升息

熱門新聞

電動車大廠特斯拉沒進史坦普ESG指數之內。(路透)

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

2022-05-18 21:46
高油價的焦慮已外溢到各行各業，圖為華府一位主婦在中東食品超市購買食物。(Getty Images)

高油價短期難緩解 物價全面上漲 美經濟陷入衰退陰影

2022-05-20 21:55
因另一家主要零售商警告成本壓力上升，證實投資人對通膨上升和重新點燃2022年殘酷拋售的最嚴重擔憂，道瓊工業平均指數18日創下2020年來單日最大跌點。美聯社

零售商示警通膨 道指重挫1165點

2022-05-18 17:14
美國股市近來走下坡，縱有間歇式的反彈，漲勢也難以為繼。美聯社

美股走空 熊市「悲傷五階段」現在走到哪了？

2022-05-18 07:15
紐約時報專欄作家克魯曼認為，俄羅斯總統普亭面臨軍事戰和經濟戰雙輸的下場。路透

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

2022-05-20 09:46
特斯拉執行長馬斯克。 (路透)

馬斯克認為美國經濟已在衰退 或會持續18個月

2022-05-16 23:10

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
核桃市入室搶劫命案 屋主為華裔

核桃市入室搶劫命案 屋主為華裔