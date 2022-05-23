搶進跌深個股 道指大漲618點

在道瓊工業平均指數連續8周下跌後，投資人搶購銀行等遭受重創的股票，美股23日大幅反彈。美聯社

在道瓊工業平均指數 連續8周下跌後，投資 人搶購銀行等遭受重創的股票，美股23日大幅反彈。

道指上漲618.34點或1.98%至3萬1880.24點。史坦普500指數上漲72.4點或1.86%至3973.75點。那斯達克綜合指數上漲180.66點或1.59%至1萬1535.27點。

分析師表示，三大指數能維持在這些水平多久還有待觀察。投資人曾面臨過相同走勢，在今年的動盪中小幅反彈，但不確定這種反彈何時會強勁到足以扭轉長達數月的下跌趨勢。

Baird投資策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示，「這種衝動在過去幾周內多次失敗。」「基於所有眾所周知的不利因素，如成長放緩、估值上升、利率上升和對經濟衰退的擔憂，現在要持續展現正面表現的標準更高了。」

MissionSquare Retirement投資長威克(Wayne Wicker)表示：「今年以來有這麼多股票大幅下跌，今天美股出現短暫的緩和也就不足為奇了。」「然而，隨著進入夏季月份，與通膨、利率上升和地緣政治事件相關的特定挑戰，投資人應該預其短期內將繼續波動。」

摩根大通上漲6.19%，之前該行表示，由於利率上升提振其貸款業務，預計將比計劃更早達到關鍵回報目標。花旗和美國商銀也分別上揚6.05%和6%，因為指標10年期國債殖利率 較上周反彈約7個基點。富國銀行上揚5.16%。

Ross Stores和TJX也是漲幅最大的公司，分別上漲9.57%和4.22%，即將結束零售商忙碌的財報季。該產業的其他個股，包括Costco、Dollar General、Nordstrom和Macy's將於本周公布業績。梅菲爾德說，這將是投資人的一個關鍵焦點，他們渴望看到高水平的需求是否依然強勁，以及上周的疲軟是否僅限於部分公司特有的。

在《彭博》和《路透》先後報導，晶片製造商博通正在就收購進行談判後，VMWare大漲24.9%。博通下跌3.1%。

在傳出聲稱這家影音遊戲製造商正在積極尋求出售或合併的報導後，Electronic Arts上漲2.3%。

在拜登總統表示正在考慮降低從中國進口的一些產品的關稅後，市場情緒似乎得到了提振。他說，「我正在考慮。」「我們沒有徵收任何這些關稅。它們是上屆政府強加的，正在考慮之中。」

隨著2022年股市拋售接近第6個月，投資人一直在尋找觸底的跡象。奧本海默首席投資策略師史托茲福斯(John Stoltzfus)指出，在聯準會(Fed)收緊政策時，嚴重的拋售並不罕見，而且市場似乎「被過度拋售」，大幅下跌甚至打擊了現金流和獲利能力強勁的股票。

他在最新報告中說：「我們仍然看好股市，偏好周期性股票，而不是防禦性和獲利的科技股，這些公司的服務和產品深深植根於企業和消費者的生活中。」「我們期待經濟和市場能從高度焦慮和危機時期『走出困境』。」

史指目前較歷史高點下跌約17.5%，而道指下跌約13.7%。那已深陷熊市，較高點下跌26.3%。

20日收盤標誌著道指自1923年以來首次連續8周下跌。史指也連續7周下跌，為2001年以來的最長跌幅。

那指創2001年3月以來首次連續7周下跌。該科技股指數20日也創下2020年11月以來的最低盤中水平。

Aviva Investors策略師史密特(Susan Schmidt)表示：「投資人正試圖了解到底發生了什麼，並總是試圖猜測結果是什麼。」投資人和市場討厭不確定性，「在這個時期，他們沒有任何明確的跡象證表通膨和經濟之間的這種拉扯會發生什麼。」

除了本周的零售業財報外，投資者還期待Zoom Video，該公司定23日收盤後公布業績。輝達的財報也將在本周公布。