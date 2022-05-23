房市火熱，黑人購屋族卻居於劣勢

黑人購屋族面對的市場障礙更多。（路透）

48歲的瓊斯(Nicosha Jones)花了近一年的時間想買下她人生第一套房子。

她看好的地點就在她長大的鳳凰城南部社區。但是這近一年的時間中，她一直沒辦法如願；面對飛漲的租金 ，只能一再重新規劃購屋計畫。

瓊斯，「這真的非常令人失望，非常令人沮喪。」這就是美國夢。一旦有了自己的房子，你就會覺得人生已經完美了。」

對於美國家庭來說，買房從未像現在這樣困難或價格昂貴，房價創歷史新高，而現在房貸利率飆升，遠高於5%。根據房地美(Freddie Mac)的數據，購買房產的典型每月房貸支付額比一年前增加超過30%。

市場正在為各種背景的首購族定價，但黑人 買家面臨更大的障礙。

研究顯示，黑人購屋者不太可能來自富裕家庭，更有可能背負債務，並且支付不成比例的更高租金，這使得存下自付額變得更加困難。

根據Zillow對《房屋抵押披露法》數據的分析，黑人申請者被拒絕房屋貸款的比率遠高於其他群體。 2020年，近20%的黑人申請人被拒絕抵押貸款，而白人申請人的比率為10%。信用記錄是黑人申請人被拒絕的最常見原因。

拜登政府5月公布了一項行動計劃，以增加經濟適用房的供應並減少美國各地的住房短缺。官員們表示，這應該會在5年內緩解住房供應短缺的問題。

但目前很少有任何建案可以幫助瓊斯和其他難以負擔房屋的潛在買家。

這在當前炙手可熱的房地產市場上造成了巨大的障礙，在這個市場上，現金出價的投資 客購買的房產比以往任何時候都多，用於出租或炒作。根據Redfin對郡級地產的記錄分析，在2021年最後一季，投資客購買了創紀錄的18.4%的美國房屋，高於一年前的12.6%。

在鳳凰城，投資客特別活躍，在同一時間段內購買了28.4%的房產。

瓊斯花了將近一年的時間試圖在當地買下她的第一套房子。她已經開始存錢，並已獲准獲得FHA貸款，首付只需3.5%。但由於預留的首付不到6000美元，瓊斯無法競標，並最終退出搜索。

她說，「每次我提出報價，每次我去看房時，我的出價都被比下去，或者有人已經捷足先登。」「我只能排在後段班，因為我現在買不起那裡的東西。」

瓊斯的房產經紀人費爾(Maisha Fair)說，她在鳳凰城的許多客戶都面臨著同樣的困境，「他們再也買不起房子，只能被困在租屋市場。」「它傷害了住在這裡的人。」

某些專家預計，這些市場狀況會擴大種族住房所有權差距。

人口普查數據顯示，近45%的黑人家庭擁有自己的房屋，而白人家庭的比率為74%。自1960年代《公平住房法》禁止住房歧視以來，這種差距幾乎沒有改變。

全國房地產經紀人協會(NAR)人口統計和行為洞察副總裁勞茲(Jessica Lautz)說，「不幸的是，房屋所有權差距事實上已經擴大。」「疫情更加劇了一切。當我們看到房屋所有權的不平等時，黑人購房者進入購房市場的難度更大，因為他們在疫情中受到的打擊更大。」

擁有財產是家庭積累財富的主要手段，而且從未像現在這樣有價值。

根據布魯金斯學會的經濟政策倡議漢密爾頓計畫，截至2019年，白人家庭的平均財富是典型黑人家庭的7.8倍。

布魯金斯學會資深研究員佩里(Andre Perry)說：「房屋所有權差距將加劇貧富差距。」「當人們不買房時，只會讓後代更難買房；因為大多數收入來自買房。」

飛漲的租金成本可能會進一步擴大種族貧富差距，讓更多人流離失所。

美國4月租金創歷史新高，預計將繼續上漲。根據Realtor.com的一份報告，全國租金中位數為每月1827元，較一年前增加16.7%。

佩里說，「市場肯定在加速高檔化。」「這真正意味著人們將被推到低財富、低資源的郊區。人們將遠離工作崗位，家庭將陷入困境。」

鳳凰城房地產經紀人費爾表示，投資客不僅僅是購買房產，他們還將租金推高到家庭被迫搬家的地步。

她說，「他們不能再住在熟識的鄰居社區裡了。」「進入並以現金購買這些房屋的投資客，現在正把房子租給那些想買房的人。」

瓊斯在鳳凰城的房租每月上漲400元。 在失去工作幾個月後，她花光了為首付預留的6000元。 現在，她更專注於維持生計，而不是讓她的購房夢想成為現實。

她說：「一切問題都是錢，我甚至連住都住不起。」「所以，沒錯，這真的讓人痛心。」