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美股何時觸底？彭博調查史坦普指數還得再跌10%

編譯劉忠勇／綜合報導
彭博MLIV Pulse最新調查發現，美股還有得跌。圖為紐約證券交易所20日一名交易員正在工作。（歐新社）
彭博MLIV Pulse最新調查發現，美股還有得跌。圖為紐約證券交易所20日一名交易員正在工作。（歐新社）

隨著市場對美國經濟成長的疑慮加劇，且聯準會（Fed）踏上幾十年來最急進的政策緊縮征途，全球最受關注的美股史坦普500指數可能還會再跌10%。

史坦普500指數在熊市邊緣徘徊，蒸發超過1兆美元。彭博MLIV Pulse最新調查發現，美股還有得跌。1009名受訪者的預測中值顯示，該指數今年可能繼續下跌，並在3500點附近觸底。與上周五收盤時的3901點相比，跌幅至少達10%，而相比1月的高峰跌幅則高達27%。

史坦普500指數創下20多年來的最長周連跌行情後，僅4%的MLIV讀者認為，基於收盤價位來看，史坦普500指數已經達到今年的底部。少數甚至認為會出現歷史性大跌，跌向2240點，重探疫情低點。

「我仍舊認為，最壞情況還沒有到來，」美銀美國股票和量化策略主管Savita Subramanian上周五對彭博電視表示。「負面情緒無處不在。」

美國公債的避險買盤重現，可見中國防疫封控和俄烏衝突持續引發影響之際，基金經理人越來越擔心經濟的走向。

上周，隨著零售類股大跌，在5月17-20日調查階段的後半段，受訪者變得更加悲觀。平均而言，在研究、風控和銷售領域的專業人士比投資組合管理和賣空交易的同行更加悲觀。（平均值可能由於異常觀點而出現偏差。）

對於發生怎樣的大事，聯準會（Fed）才會轉向鴿派政策，47%的受訪者認為，需要史坦普500指數從峰值下跌30%，類似比率的參與者認為美國失業率要從目前的3.6%升至6%。

與此同時，大約31%的受訪者稱，對經濟成長構成最大提振的，將是Fed升息周期結束，27%認為是中國結束清零政策。

大約五分之一受訪者表示，如果俄烏戰爭結束，將會帶來更大的成長紅利，類似比率的受訪者認為是油價跌向70美元/桶。

指數 史坦普500 聯準會

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