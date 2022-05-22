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台幣貶勢超韓 日圓淪最弱亞幣 或跌至1990年來最低水準

記者陳美君／台北報導
日圓兌美元可能跌到1990年以來的最低水準。(美聯社)
日圓兌美元可能跌到1990年以來的最低水準。(美聯社)

聯準會利率「升升不息」，今年以來台幣匯率走勢每下愈況。國際清算銀行（BIS）最新統計，4月台幣實質有效匯率指數（REER）滑落至109.49，連三貶並跌至一年新低。不過，4月日圓的REER跌至60.91，連4月下滑，為1994年統計以來的歷史新低，淪為「最弱亞幣」。

台股上周上漲，激勵台幣匯率收盤勁揚1.14角，以29.655元作收，創逾兩周新高。央行指出，今年以來至上周5為止，美元指數累計強漲7.64%，非美貨幣走勢全盤皆墨，其中台幣兌美元累計貶值6.63%，超前韓元的6.25%，台幣貶勢超前韓元，出口商可望有匯兌利益入袋。

台匯銀主管指出，美聯準會今年啟動鷹派升息、雙率雙升，將國際美元推上全球最強貨幣地位，除台幣和韓元外，今年以來，日圓、歐元、韓元、人民幣與星元等均對美元重貶。其中日圓實質有效匯率指數儘管已跌至谷底，但外界預期日圓貶勢尚未告終。日本財務省前高級官員、有「日圓先生」之稱的榊原英資指出，隨著美日貨幣政策分化不斷加深，日圓兌美元可能跌到1990年以來的最低水準，觸及150低點。據統計，日圓上一次觸及150大關是在1990年8月。

央行指出，名目有效匯率指數下滑，表示台幣對主要貿易對手國貨幣貶值。而實質有效匯率指數納入物價變動因素，指數下跌表示台灣出口報價競爭力增強。

匯率 指數 貨幣

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