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中國清零影響供應鏈 蘋果要代工廠在他國增加產量

中國清零影響供應鏈 蘋果要代工廠在他國增加產量

編譯田思怡／即時報導
華爾街日報獨家報導，蘋果公司以中國嚴格的清零防疫政策等因素為由，告知部分代工廠商，希望在中國以外地區增加產量。（歐新社）
華爾街日報獨家報導，蘋果公司以中國嚴格的清零防疫政策等因素為由，告知部分代工廠商，希望在中國以外地區增加產量。（歐新社）

華爾街日報獨家報導，知情人士表示，美國蘋果公司以中國嚴格的清零防疫政策等因素為由，告知部分代工廠商，希望在中國以外地區增加產量。

知情人士說，印度和越南已經是蘋果全球生產基地的一小部分，這兩個國家獲得蘋果密切注意為中國的替代選項之一。

分析師指出，超過90%的蘋果產品，包括iPhone、iPad和MacBook筆記型電腦是由外包商在中國製造，由於北京的威權共產政府及其與美國的衝突，蘋果對中國的嚴重依賴是一個潛在風險。

蘋果是美國市值最高的公司，蘋果將生產重心移出中國，可能影響其他西方企業的想法。

與蘋果公司談過其製造計畫的人士說，該公司認為印度是最接近的下一個中國，因為印度人口眾多，成本低廉。

台灣的手機組裝廠富士康（Foxconn）和緯創資通（Wistron）已經在印度建了工廠，主要為印度的國內市場生產iPhone手機，當地的蘋果業績正在迅速增長。蘋果公司4月表示，已經開始在印度生產最新一代的iPhone 13系列。

知情人士說，蘋果正與一些在印度設廠的供應商洽談在印度擴大生產，包括用於出口的生產。但分析師和供應商表示，由於中印關係緊張，原本以中國為基地的組裝廠在印度設廠有困難，因此與蘋果公司有業務往來的承包商更看好越南和其他東南亞國家。

蘋果 印度 iPhone

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