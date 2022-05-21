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台積電也寄望它 越細微越強大 ASML押注新一代EUV設備

編譯黃淑玲／綜合外電
艾司摩爾（ASML）員工在組裝測試中的High NA EUV新機器前合影。（路透／ASML提供）
艾司摩爾（ASML）員工在組裝測試中的High NA EUV新機器前合影。（路透／ASML提供）

荷蘭的半導體設備巨人艾司摩爾（ASML）正在研發製造的最先進機器，大小約如雙層巴士，重量超過200噸，運用High-NA EUV極紫外光微影技術，提供晶片高階製程所需。越是往細微處著眼，越是能為公司創造強大的競爭力。

路透報導，這台最新的高階晶片製造設備，每台價格4億美元，到2020年代末期之前，會成為艾司摩爾的旗艦機種，不過還要克服一些工程挑戰。原型機要在明年上半年完成的時程目前仍有把握住，公司與長期研發夥伴IMEC已經在造機器的現場成立測試實驗室，全球頂尖晶片製造商和供應商可派員了解熟悉機器的操作和性能，然後順利銜接使用最快可於2025年推出的量產機種。

艾司摩爾以此獨步的微影技術橫掃市場，最近這十年繁榮壯大，股價跳增十倍，市值超過2,000億歐元。投資人沒有因此滿足，期待公司的獨霸地位能更強化，業績能成長更多，對得起現在本益比是35倍的估值。

主管EUV部門的Christophe Fouquet談到最新High-NA機種研發進度時表示，「現在每個部分檢核時都是綠燈過關，但是你知道，我們還必須看全部組裝起來後的情況。」

新機種開發的命運對艾司摩爾客戶也非常重要。台灣台積電、南韓三星和美國英特爾等全球各大晶片製造商爭相擴大生產，高階晶片製程的激烈競爭全繫在這台最新機器之上。

半導體產業專家TechInsights的Dan Hutcheson說，台積電在2010年代末期，是業界第一個整合艾司摩爾EUV設備的公司，這讓台積電打敗對手。這次英特爾執行長基辛格已經發誓，不會對High-NA犯下同樣錯誤。

艾司摩爾自2000年開始，就快速搶下日商Nikon和Canon的市占，現在這兩家日商專注於老一代技術，而微影技術市場，艾司摩爾掌握九成以上。沒有競爭者試圖開發EUV系統，因為研發成本非常高昂。

路透說，新一代High-NA機種會比前代機器大30%左右，整套設備分開來，需要三架波音747來運送。

晶片 台積電 投資

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