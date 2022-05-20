史指輕觸熊市 道指連跌八周

對經濟衰退的擔憂不斷加劇，美股20日短暫跌入熊市，但尾盤的戲劇性逆轉推動史指在收盤時微升。(美聯社)

對經濟衰退的擔憂不斷加劇，美股20日短暫跌入熊市 ，史坦普500指數 較1月的歷史高點一度跌幅達到20%。但尾盤的戲劇性逆轉推動史指在收盤時微升。

史指微升0.57點或0.01%至3901.36點，較紀錄高點低約19%；盤中一度下跌2.3%，較1月的盤中高點低20.9%。

華爾街沒有官方的熊市標準，有些人會將盤中觸及低點視為熊市，而有些策略師可能會認為以收盤價下跌20%才算數。無論如何，這是自2020年3月疫情開始的快速熊市以來最大幅度的下跌。

投資 公司Sanders Morris Harris總裁包爾(George Ball)寫道：「股票的價值仍然很寬鬆，10年來推動它們上漲的心理已經轉為負面。」「熊市平均持續一年、更準確地說是338天。這次低迷只持續了三分之一，因此它可能還有更多的下行空間，其間會出現一些臨時反彈。」

道瓊工業平均指數在盤中最低下跌600多點後收盤微升8.77點或0.03%至3萬1261.9點。那斯達克綜合指數下跌33.88點或0.3%至1萬1354.62點，已深陷熊市區域，較高點下跌30%。

本周道指下跌2.9%，為1923年以來的首見連續8周下跌。史指本周下跌3%，而那指下跌3.8%。這兩個指數都連續第7周下跌。

Aptus Capital Advisors投資組合經理人華格納(David Wagner)寫道：「本周的下跌讓人感覺好像市場開始意識到：獲利成長和史指的獲利能力可能處於危險之中，因為全年通膨將繼續走高。」

史指跌入熊市，正值美國一直在面對數十年來未見的通膨壓力，而且因能源價格飆升而惡化；這絕大幅度因烏克蘭與俄羅斯戰爭的開始而加劇。

隨後，通膨飆升導致聯準會(Fed)在3月升息，這是3年多來的首次。本月初，Fed變得更加激進，將利率提高了半個百分點。

起初，跌勢集中在高估值的成長股和科技股上。然而，最終擴大到市場的其他部分。能源是史指今年以來唯一上漲的類股。

然後本周沃爾瑪和目標百貨糟糕的財報和財測引發了人們對企業應對通膨的能力和消費者支付更高價格意願的擔憂，這給史指帶來更大的壓力。

安聯投資管理公司ETF策略主管格拉恩(Johan Grahn)表示，「在某個時機，市場會轉向，但要等到這些風向轉變、通膨下降、消費者對再次像他們想要和習慣的那樣花錢感覺良好時才會發生轉變。這些都需要相當長的周期。」

2020年3月的熊市僅持續了33天，隨後史指最終再次反彈至歷史高位，因為投資人押注在疫情期間蓬勃發展的網路公司。

由於應用材料調降其財測，華爾街20日因經濟衰退的擔憂而繼續拋售半導體類股。晶片製造設備製造商應用材料公司下跌3.86%。輝達和Advanced Micro Devices分別下跌2.51%和3.28%。

此外，在重型設備製造商迪爾財報營收未達預期後，股價下跌14.07%。開拓重工下跌4.32%。迪爾和開拓重工等工業股被視為全球經濟的指標。

Fed已暗示將繼續升息以緩和最近的通膨飆升。本周稍早，主席鮑爾說：「如果必須採取超過中性水平的動作才能平抑，我們會毫不猶豫地去做。」

這樣堅定的貨幣政策立場本周引發了Fed的行動會導致經濟跌入衰退的擔憂。德銀19日指出，如果有衰退的可能，史指可能跌至3000點。這將較19日收盤價再跌23%。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，「很可能這次熊市只會跌至20%多一點，不至於出現下跌達30%的熊市。」