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路透：中國悄悄增購俄國低價石油

中央社新加坡20日綜合外電報導
根據航運數據和與路透交談的石油交易商表示，中國正悄悄地以低廉價格增購俄羅斯石油，填補俄國2月入侵烏克蘭後，西方買家放棄與俄國開展業務所留下的缺口。（路透）
根據航運數據和與路透交談的石油交易商表示，中國正悄悄地以低廉價格增購俄羅斯石油，填補俄國2月入侵烏克蘭後，西方買家放棄與俄國開展業務所留下的缺口。（路透）

根據航運數據和與路透交談的石油交易商表示，中國正悄悄地以低廉價格增購俄羅斯石油，填補俄國2月入侵烏克蘭後，西方買家放棄與俄國開展業務所留下的缺口。

路透報導，全球最大石油進口國中國，因擔心公開表態支持莫斯科，可能會使其國有石油巨頭受到制裁，1個月前曾削減俄國石油進口量。

根據油輪追蹤公司Vortexa Analytics估計，5月中國海運俄國石油進口量，將躍升至接近創紀錄的每日110萬桶，高於第一季的每日75萬桶和2021年的每日80萬桶。

根據路透和5家貿易公司看到的航運數據、一份船舶經紀人報告，亞洲最大煉油廠中國石化（Sinopec）旗下貿易部門聯合石化（UNIPEC）與中國國防集團北方工業的子公司振華石油（ZhenHua Oil）一起牽頭採購。貿易公司表示，在香港註冊的Livna Shipping Ltd最近也成為俄國石油進入中國的主要託運商。

中國石化拒絕置評。振華石油和Livna沒有回應置評請求。

美國、英國和其他一些主要石油買家在俄國入侵烏克蘭後不久，就禁止進口俄國石油。歐盟正在敲定進一步的制裁措施，包括禁止購買俄國石油。許多歐洲煉油廠已經停止向俄國採購，因為擔心違反制裁或形象受損。

世界最大兩家大宗商品交易商維多集團（Vitol）和托克集團（Trafigura）在歐盟對俄國新一輪制裁於5月15日生效前，已逐步停止從俄國最大石油生產商俄羅斯石油公司（Rosneft）採購。依歐盟新一輪制裁，除非有保障歐盟能源需求的「絕對必要」，否則禁止採購。

一位不願透露姓名的中國貿易商告訴路透：「在維多和托克退出後，情況開始急劇轉變，形成了真空，只有能夠提供價值並受到俄國同行信任的公司才能填補這一缺口。」

根據交易商，相較於俄國入侵烏克蘭前，現貨價差如今俄油每桶便宜約29美元，低廉俄國石油對中國煉油廠來說是福音，因為中國煉油廠在經濟放緩的情況下面臨利潤率下降的問題。俄國油價遠低於中東、非洲、歐洲和美國的油價。

根據政府協議，中國另外通過輸油管接收俄國約每日80萬桶石油。這將使5月進口量達到每日近200萬桶，占中國總需求的15%。對俄國而言，石油銷售有助於緩解制裁對其經濟的打擊。

石油 俄國 歐盟

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