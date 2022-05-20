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零件出問題 哈雷機車組裝線被迫停工兩周

編譯黃淑玲／綜合外電
美國紐約市一家哈雷機車經銷商裡的LiveWire系列電動機車。路透
美國紐約市一家哈雷機車經銷商裡的LiveWire系列電動機車。路透

美國哈雷機車（Harley-Davidson）周四（19日）表示，將必須暫停幾乎所有生產線上的組裝工作與產品出貨，為時兩周，因為一家供應商的所供應零件出現「法規遵循問題」。知情人士向彭博新聞透露，哈雷私下對投資人說，今年稍後可望能將生產線暫停運轉的損失的產量追趕回來。

哈雷在新聞稿中未公開零件問題的詳情。只說本周稍早，供應商通知零件供應出了狀況，哈雷以「高度謹慎」態度，決定暫時組裝。此一生產作業暫停，並沒有影響到公司的LiveWire系列電動機車。

消息來源說，哈雷告訴部分投資人，零件問題最初是由全球第一級的供應商提出來，哈雷已派員嘗試解決問題。今年稍後應該就能把停工時的減少的產能補回來。

彭博指出，這次組裝生產暫停是哈雷遭遇的新麻煩。先前已有缺晶片、原物料成本高漲和其他供應鏈障礙等困擾。執行長Jochen Zeitz自2020年上任以來，已削減開銷，退出沒能獲利的市場，同時縮減庫存以抬高價格。

哈雷股價周四下跌9%，創2021年2月以來最大單日跌幅。

在美國匹茲堡地區經營兩家哈雷門市的George Gatto表示，暫時停產對哈雷經銷商很傷，因為現在正值銷售旺季，「絕對是出問題最糟糕的時機。」他強調，在此之前，就常拿不到足夠的、承諾要提供的貨源，現在情況又突然更差。

哈雷因供應鏈的高成本，侵蝕了公司第1季營業利益。公司預期今年下半年晶片短缺可緩解，不過零組件成本和原物料上漲，料將持續今年一整年。

投資 供應鏈 晶片

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