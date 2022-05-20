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耶魯大學資深研究員羅奇：停滯性通膨回來了

編譯黃淑玲／綜合外電
知名經濟專家羅奇（Stephen Roach）。 本報系資料庫
知名經濟專家羅奇（Stephen Roach）。 本報系資料庫

前摩根士丹利亞洲主席、現任耶魯大學資深研究員羅奇（Stephen Roach）說，停滯性通膨回來了，但是金融市場還沒準備好因應這種經濟成長減緩但物價高漲所帶來的後果。

羅奇周四（19日）在美國財經媒體CNBC「Fast Money」節目訪談中表示，「通膨問題現在大範圍擴散，並且可能持續很長時間。」「需要做到什麼程度才能管控好需求面，市場現在連邊都還沒摸到。這凸顯了鮑爾聯準會主席）現在處於深淵之中。」

羅奇認為，需求面早已掙脫聯準會（Fed）的韁繩，因此「聯準會需要執行大程度緊縮」。他預期美國通膨率今年底之前會一直維持在5%以上，以Fed目前的升息速度，達不到壓低通膨的水準。「50個基點沒辦法砍低通膨。」

CNBC指出，羅奇在兩年前新冠疫情初爆之時，就開始警告會有1970代那種停滯性通貨膨脹的風險。去年9月他喊得更大聲，擔心美國隔著供應鏈亂局，緊接著就會碰到停滯性通膨。現在羅奇有更多理由繼續拉警報。

羅奇說：「中國的新冠清零政策，加上在烏克蘭的戰爭，為供給面帶來的效應，未來幾年事都會持續發酵。」

聯準會 耶魯大學 鮑爾

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