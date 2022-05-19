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如何挽救特斯拉股價？投資人建議買150億元庫藏股

編譯洪啟原／綜合外電
馬斯克推文表示「特斯拉常在我心」，以澄清外界認為他可能因為收購推特而分散注意力。(取材自推特@elonmusk)
馬斯克推文表示「特斯拉常在我心」，以澄清外界認為他可能因為收購推特而分散注意力。(取材自推特@elonmusk)

特斯拉的重要散戶投資人、美籍華裔億萬富豪廖凱原（Leo KoGuan）19日呼籲特斯拉實施庫藏股以拉抬股價。馬斯克4月初宣布斥資440億美元收購推特後，已對特斯拉股價造成沉重打擊。

廖凱原推文回覆特斯拉投資人關係部主管Martin Viecha說：「特斯拉必須立刻宣布庫藏股計畫，動用自由現金流在今、明兩年分別買回50億和100億美元自家股票，不影響現有的180億美元現金準備和零負債情況。」

看多特斯拉的Wedbush知名分析師艾夫斯19日稍早調降特斯拉目標股價，原因是中國大陸生產受擾，並警告說馬斯克收購推特，可能分散他的注意力。

自從馬斯克宣布併購推特，和出售價值85億美元特斯拉持股為該交易案籌資以來，特斯拉市值已大幅縮水三分之一。

但馬斯克周四說：「特斯拉一周七天、每天24小時常在我心。」他在推特貼出一張照片，裡面的女子（標示為特斯拉）不滿身邊男友（標示為馬斯克）打量另一名女子（標示為推特）。馬斯克表示：「看起來可能像這樣，但不是的。要說清楚，我花在推特併購案的時間不到5%，這又不是火箭科學！」

此外，推特高管19日向員工表示，馬斯克收購推特一事正如預期進行，不會重新磋商收購價格。

美籍華裔億萬富豪廖凱原19日呼籲特斯拉實施庫藏股以拉抬股價。(路透)
美籍華裔億萬富豪廖凱原19日呼籲特斯拉實施庫藏股以拉抬股價。(路透)

特斯拉 推特 馬斯克

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