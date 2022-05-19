股指跌勢難止 史指逼近熊市

史坦普500指數19日下跌，繼續逼近熊市。投資人繼續拋售股票，因為擔心聯準會(Fed)為應對快速通膨而升息會使經濟陷入衰退。美聯社

史坦普500指數19日下跌，繼續逼近熊市。投資 人繼續拋售股票 ，因為擔心聯準會(Fed)為應對快速通膨而升息會使經濟陷入衰退。

史指繼18日下跌4%後下跌22.89點或0.59%至3900.79點；與熊市距離已不遠，比1月創下的歷史高點低約18%。

道瓊工業平均指數下跌236.94點或0.75%至3萬1253.13點，前一天經歷2020年以來最大單日跌幅，下跌1164點。那斯達克綜合指數繼18日下跌4.7%後再跌29.66點或0.26%至1萬1388.5點。

AXS Investments CEO巴速克(Greg Bassuk)表示：「投資人的主要目標是為長期波動做好準備。」「我們認為，波動性將成為投資人對第2季的看法。坦白說，也許整個2022年都是如此。」

史指和道指本周均下跌超過2%，部分原因是目標百貨 (Target)和沃爾瑪(Walmart)先後的財報造成，在數十年來最高的通貨膨脹中，燃料成本上升和消費者需求受到抑制，損害了業績。即使18日已下跌24%，目標百貨19日再次下跌5.06%。

巴克萊美國股票策略主管德斯潘迪(Maneesh S. Deshpande)在報告中表示，「這些公司，以及本季其他商品及消費品企業的大跌顯示，通膨壓力終於對獲利產生影響。」「雖然過去一年大部分時間里通貨膨脹加劇，史指的獲利率和遠期本益比仍然保持韌性，但情況似乎不再如此。」

思科是最新一家業績大跌的大型個股，這家科技領頭羊下跌13.73%。思科在18日收盤後公布財報，上季營收低於分析師預期，並警告本季營收也將令人失望。

另一方面，某些科技股的反彈在19日交易中的不同時間點提振了史指和那指。在公布財報後，軟體業者Synopsys上漲10.25%。雲端公司Datadog上漲9.6%。

輝達、亞馬遜也呈現上揚。

股票全年都面臨壓力，投資人首先拋售獲利微薄的高價值科技股；之後拋售蔓延到更多的經濟部門，包括銀行和零售業，因為對經濟衰退的日益擔憂嚇壞了投資人。

史指中的一些知名個股創下52周新低。目標百貨處於2020年11月以來最低點；沃爾瑪觸及2020年7月以來最低點。美國商銀和嘉信理財跌至2021年2月以來最低水平。英特爾跌至2017年10月以來最低點。

BTIG首席市場技術分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)寫道：「現在的問題是，似乎真的無處可藏。」「原本投資人追逐消費個股，但還是賣出被打壓的成長型類股。換句話說，他們正在變現，而不是在不同部門輪轉。」

他說，「雖然這不是一條直線，但證實了在熊市中逢高賣出比逢低買入要容易得多。」

如果Fed升息導致經濟陷入衰退，幾位華爾街策略師對股市做出了一些可怕的預測。第1季國內生產總值(GDP)以1.4%的速度下降，因此已經出現放緩跡象。

德意志銀行隔夜調降了史指的官方目標，但表示經濟衰退將帶來更大的損失。

德意志銀行首席全球策略師查達(Binky Chadha)在報告中寫道，「如果即將陷入衰退，就會看到市場拋售遠遠超出平均水平，即進入歷史區間的上半部分，並且一開始的跌幅為35%至40%，史指下看3000點。」

在本周稍早的華爾街日報會議上，Fed主席鮑爾重申了他的評論，即「不會有任何猶豫」來降低通脹。

與此同時，勞工部表示，截至5月14日當周，美國每周申請失業救濟金人數上升至21.8萬人，這是經濟成長正在放緩的最新跡象。