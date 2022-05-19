美股憂慮 恐陷失落的十年

分析師認為，美股可能有陷入失落的十年。（美聯社）

美國大型零售商警告通膨的威脅，嚇壞投資 人，美股 18日收盤暴跌逾千點後，賣壓19日蔓延全球股市，歐亞股全倒，美股早盤也續挫約300點。分析師認為，在通膨暴漲與成長趨緩下，全球風險資產拋售潮才剛開始，美股甚至可能有陷入「失落的十年」之虞。

目標百貨、家得寶及沃爾瑪連鎖零售商都警告高通膨可能衝擊利潤與消費者支出，加劇市場對於經濟陷入停滯性通膨、甚或衰退的憂慮。

道瓊工業指數 18日重挫1,164點至31,490點，跌幅達3.57%，標普500指數跌4.04%至3,923點，都是2020年6月來最大單日跌幅，那斯達克指數崩跌4.73%，並拖累亞、歐股市19日盤中表現，美股三大指數19日早盤續跌約1%，道瓊指數跌約300點。

投資人擔心盤旋高點的通膨率可能導致企業獲利沒有原先預期那麼強，因而調降對股市基本面的期望。RBC資本市場公司美股策略部門管卡爾瓦辛納指出，市場是在反映成長憂懼，不確定能否安度衰退。高盛和摩根大通美股策略師則認為，儘管股市預料將進一步下跌，但投資人對於經濟近期將陷入衰退的憂慮太過誇大，因為數據顯示經濟仍有韌性，短線創造反彈空間。

華爾街日報分析，即便美股短線回升，隨著勞動力和原物料成本升高、美國政府調降企業稅的效益消退，聯準會（Fed）又收緊貨幣政策，美國企業利潤率可能停滯不前、甚至倒退，不利未來十年的走勢。