全球大型法人機構減持股票 加碼現金部位

目前投資機構的氛圍「極度偏空」。(美聯社)

美國銀行（BofA）全球基金經理人5月調查月報顯示，全球大型投資 機構目前的現金比重達到2001年「911」事件以來最高水準，為6.1%，反映出法人機構對股市展望惡化的憂慮。同時，66%受訪經理人預期的上市公司獲利大幅減弱，與2008年金融海嘯及2000年網路泡沫破滅時相當。

美國銀行投資策略長哈尼特表示，目前投資機構的氛圍「極度偏空」；所有受訪機構中，股票 部位為「減碼」（UW）的淨家數占總家數的13%，而4月時「加碼」（OW）股票部位的淨家數還占總家數的6%。他表示，「投資機構的心理及績效已大受傷害」。

華爾街分析師從今年元月來一直上修美國企業獲利預估；哈尼特表示，這是一項小小的利多消息，可能使股市短暫回升，但他認為儘管今年來MSCI全球股價指數以美元計算已下跌17%，但股市的「最終低點」尚未來到。

目前那斯達克100指數已比今年初回檔近25%，淪入「空頭市場」。法人機構對科技股採取「減碼」配置的淨家數已占12%。這是2006年8月以來最嚴重的「偏空」情況。

高盛 機構本周已將現金比重提高為「加碼」，對未來三個月股市的配置已從「加碼」轉為「中性」。高盛分析團隊指出，目前股市與通膨預期呈現負相關，顯示投資更加擔憂通膨風險及其對股市的衝擊；投資人必須看到通膨達到「可以相信的頂峰」時，市場的風險胃納才可能穩住。