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日本企業突然發現 日圓大貶的害處

編譯季晶晶／綜合外電
日本企業發現，日圓貶值對他們來說不見得是好消息。(路透)
日本企業發現，日圓貶值對他們來說不見得是好消息。(路透)

一般認為貨幣貶值有利出口，但即使對日本大型出口商來說，能源和原物料成本上漲的壓力，遠遠超過日幣走貶帶來的好處。

日商佳能發布上季財報的前幾天，日圓兌美元匯價貶到130以下，使該公司成為受惠者，不僅在日本製造的辦公裝置出口後變得更便宜，也提高了海外利潤。日本的其他大型出口商表現更佳，包括Sony、豐田和任天堂在內，獲利都創新高。但這些日企發現，日圓急貶到數十年來低點所帶來的幸運，很快就變成了威脅，因為此時恰逢俄烏戰爭引爆大宗商品價格飆升。

根據金融時報，日本鋼鐵聯合會警告，日圓下跌「首次給日本製造商帶來風險」。優衣庫母公司迅銷（Fast Retailing）的執行長柳井正直言指出，各家公司必須進口原物料才能製造和銷售產品，「日圓疲軟沒有任何好處」。

在2008年全球金融危機導致日企吃足日圓強勢的苦頭後，日本的車廠和其他製造商已將生產遷到海外，以減少貨幣波動的曝險。根據內閣府數據，去年度，日本製造業海外生產的比率估計升達22%，高於2007年度的17%。

通膨是另一個問題。以豐田來說，原物料和物流成本「前所未見的」上漲，使止於2024年3月的財年度，營業利潤少掉1.45兆日圓，遠超過外匯帶來的1,950億日圓收益。

豐田有三分之一的汽車在日本生產，比率高於日產和本田的不到20%，受惠日圓走貶頗多，但分析師說，涉及到將更高的原物料成本轉嫁給消費者時，相對於全球競爭對手，豐田處在不利地位。

出口商通常會透過外匯避險來防範匯價波動，這意味他們不能因為日圓疲軟而立即調降出口價格。豐田供應商愛信的總裁吉田盛隆抱怨，匯價波動劇烈，使得因應更為棘手。日圓兌美元匯價由3月初的114大跌到4月底的130。

另外，就算日本出口商有人受惠，但因俄烏戰爭帶來不確定性，他們也不敢進行資本投資以擴大生產。

日本 豐田 利潤

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