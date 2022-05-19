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先被散戶打敗又遇市場殺盤 Melvin避險基金收攤關門

編譯黃淑玲／綜合外電
美股18日又上演重挫行情。(路透)
美股18日又上演重挫行情。(路透)

資產規模78億美元的Melvin Capital曾是華爾街最成功的避險基金之一，周三（18日）突然宣布公司決定關閉，後續將進行返還投資者人現金作業。Melvin Capital一年多前被Reddit平台散戶大軍發動的軋空重傷，現在又遭遇美國金融市場大環境下挫，因而繳械投降。

創辦人Gabe Plotkin周三發給客戶信件，宣布要收掉公司。他表示，先前一些華爾街的大戶資助他再起，去年情況一度還可以，最近幾周又開始不斷產生新的虧損。43歲的Plotkin在信中寫道：「過去17個月，對於你們，我們的投資人以及公司，都非常艱難。我拚盡全力，但最近又更加無法實現你所期待的報酬。現在我明白我得離開管理外部資本的工作。」

Melvin Capital避險基金今年截至4月已經下跌23%以上。並且有跡象顯示它在最近的殺盤中操作不佳。根據一份監管文件，Melvin在第1季末的六大持股中，五檔在本月的跌幅高達兩位數，一檔下跌8%。

Plotkin概述了退還投資者現金的計畫。公司6月1日起不再收取管理費，至少50%的投資人可在5月31日之前贖回投資，其餘可在6月30日之前贖回。

Plotkin和他經營的Melvin Capital基金經理公司，是去年1月網紅股GameStop軋空事件中，最知名的受害者。Plotkin與網路股票投資論壇Reddit號召的散戶軍團對做，結果慘敗，當月他的避險基金損失55%。

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