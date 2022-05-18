小摩知名策略師不看淡美股 深信「今年將從谷底反攻」

小摩策略師克蘭諾維奇表示，儘管史坦普500指數近來重挫，看漲因素似乎寥寥無幾，但他深信美股今年的走勢將隨時間好轉。(路透)

摩根大通全球研究部門共同主管克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）表示，儘管標普500指數 近來重挫，看漲因素似乎寥寥無幾，但他深信美股今年的走勢將隨時間好轉。

克蘭諾維奇上周在紐約辦公室受訪，他談到股市說：「我們將從谷底絕地反攻。今年不會步入經濟衰退，隨著經濟重啟和中國推出更多貨幣 和財政措施，夏季的消費活動將有所回升。」

克蘭諾維奇認為，美國通膨率可能已觸頂或即將觸頂，這正為物價壓力回落鋪路，最終將使美國聯準會（Fed）得以放慢貨幣緊縮步調。Fed主席鮑爾 17日發表迄今最鷹派的談話，表示將持續升息，直到有明顯和令人信服的證據顯示通膨回落。

美國民眾4月幾乎未能在通膨升勢中獲得喘息之機，一系列必需品和非必需消費品的價格持續以歷來最快的速度攀升。美國4月消費者物價指數（CPI）年增率較3月稍微下滑，暗示出現了經濟學家遇見的峰值，但報告細節仍令人不安，因CPI升幅超過市場預期。

克蘭諾維奇說：「今年來已發生許多壞事，包括Fed出現非常劇烈的轉變，邁向積極緊縮。接著是俄烏戰爭，可以說正影響大宗商品價格漲幅，特別是在歐洲。隨後是中國，我們希望中國能穩下來，和加快刺激經濟成長，期望不會再出現大規模封控。」