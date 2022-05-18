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特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

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特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

編譯黃淑玲／綜合外電
電動車大廠特斯拉沒進史坦普ESG指數之內。(路透)
電動車大廠特斯拉沒進史坦普ESG指數之內。(路透)

全球名氣最響亮的電動車製造商特斯拉（Tesla）失去在ESG版史坦普500的一席之地。史坦普道瓊指數公司表示，特斯拉雖然在環境保護、社會責任和公司治理（ESG）得分依然「相當穩定」，但與全球同儕進步很多一比較，排名下滑。

特斯拉創辦人兼執行長馬斯克得知特斯拉居然不在史坦普500 ESG指數追蹤之列後，顯然火冒三丈，周三（18日）除了推文批評ESG是個騙局（scam），也重申周一在一場科技峰會上已表示過的政治立場，在推特上說自己要改投共和黨；另外也回答追隨者一些有關收購推特的問題。

伴隨馬斯克這些充滿情緒推文的是，特斯拉周三股價跌至今年最低，收盤下挫6.8%，報709.81美元；馬斯克的財富單日就蒸發123億美元。他先前同意要買推特，但看來現已反悔，推特的股價也繼續跌。彭博資訊說，自從上個月宣布要收購推特之後，馬斯克的身價折損了490億美元。其中部分是因為美股大盤下跌，但特斯拉投資人愈發擔心他如何籌錢買推特，也是一大原因。

史坦普道瓊指數公司說明未將特斯拉納入ESG指數時，也提到特斯拉工作環境的問題，以及公司對自駕系統相關傷亡事故調查的處理方式。史坦普道瓊還說，特斯拉欠缺低碳策略和經商行為準則。以上種種原因，都不利特斯拉入選成分股。

史坦普道瓊北美ESG指數主管Margaret Dorn說：「特斯拉在把燃油車趕下馬路這方面有其重要性，但以更廣的ESG透鏡來檢視時，落後於同儕。」

特斯拉公司方面沒有立即回應彭博的採訪，不過馬斯克本人直接發推開嗆，他寫道：「埃克森（Exxon）被史坦普500評入全球最佳ESG企業前十名，而特斯拉沒進名單。」「ESG是個騙局，被偽善的社會正義戰士們當作武器。」

特斯拉最近在年報中也批評ESG的測量指標根本上就有缺陷。上個月馬斯克也曾推文說，「企業的ESG是惡魔的化身」。

根據史坦普道瓊官網資料，至少有16檔ETF追蹤史坦普500 ESG指數，截至2020年底，117億美元的資產在史坦普的ESG指數量表之下。被史坦普ESG指數除名的話，將導致基金被迫賣股。Loup Ventures合夥經理人Gene Munster說，周三特斯拉股價盤中一度大跌8%，大約三分之一的跌幅是因為被指數除名。

其他沒有被列入標準ESG指數的知名大企業還有波克夏、嬌生和臉書母公司Meta Platforms等。

特斯拉 指數 馬斯克

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