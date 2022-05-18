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分析師看美股：衰退是基本預測 今夏那指距峰值將跌75%

編譯季晶晶／綜合外電
美股周三暴跌，分析師悲觀。(美聯社)
美股周三暴跌，分析師悲觀。(美聯社)

美股周三暴跌，Cantor Fitzgerald股票策略師承認錯誤，匆匆撤回他在5月2日作出的美股將出現短線反彈的預測。與此同時，富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）三周內二度下調對標普500指數目標值的預測，聲稱溫和衰退成為基本預測。金融投資服務商Guggenheim Partners全球投資長Scott Minerd警告，股市到今年夏天會更可怕。

標普500指數周三暴跌4%，創下近兩年來的最大跌幅，目標（Target）和沃爾瑪（Walmart）在內零售商的財報都顯示獲利萎縮。Cantor Fitzgerald股票衍生品和跨資產主管Eric Johnston表示，這證明他先前看漲錯了。他2日預測美股將出現短線反彈，那時標普500指數大約是4,100點，但該指數周三收在3,924點。

Johnston引述了零售業巨擘「非常令人擔憂的」財報，顯示消費者在削減非必須開支，而零售商獲利面臨成本上升的壓力。他說，「雖然反彈仍可能發生，但如果反彈，會比我們曾經認為的要淺得多」，因此不值得下場。

富國銀行投資研究所繼4月底將標普500下調了200點後，再將該指數的年終目標下調300點，現在預計耶誕節前會落在4,200到4,400點之間，意味全年最多下跌7.7%，但比目前水準最多上漲12%。

富國策略師撰寫客戶報告說：「年初以來，經濟衰退風險不斷上升。權衡過最新數據，發現經濟已經進到溫和短暫的衰退成為基本情境的程度。」

這些策略師擔心聯準會的政策會使經濟放緩，效果比抑制通膨來得更快，許多其他華爾街分析師也認同。

根據摩根大通，股市反映出經濟衰退的可能性為70%。再加上俄烏戰爭和中國大陸的防疫封鎖，美股周三「血流成河」。

BMO Capital Markets首席投資策略師也將標普500指數今年目標價削減到4,800點，理由是市場在向正常態過渡的過程，正「積極」的重新評級。

Guggenheim的Minerd也因為聯準會緊縮貨幣的政策，悲觀看待美股行情。他警告到7月，那斯達克指數可能自去年11月19日高點重挫75%（目前大概下跌28%），標普500指數可能自今年1月3日高點大跌45%（目前下跌18%）。他表示：「那會很像網路泡沫。」他指的是1999年到2000年初科技股大崩盤。

他指出，聯準會說得很明白，儘管可能造成股市動盪，仍會持續升息。「顯然沒有聯準會賣權（聯準會出手救市）這回事，現在大家都意識到這個事實了」。

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