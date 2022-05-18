今年英國牛奶價格可能上漲50%

全球乳製品價格都面臨上漲壓力。（路透）

物價正以數十年來最快的速度上漲，造成生活成本危機，迫使世界各地的人們在購買商品時做出艱難的選擇。

英國 也不例外。4月通膨率達到9%的40年高點，預計到今年年底將達到10%以上的峰值。燃料和取暖的高成本只是問題的一部分。根據5月中的數據，食品價格出現飛躍式成長，較一年前上漲近7%。

問題很大一部分來自乳製品價格飆升。在截至4月的12個月中，牛奶 、奶酪和雞蛋成本飆升了9.5%。全脂牛奶價格上漲超過12%。

在美國，牛奶批發價格4月同比上漲38%，而新鮮全脂牛奶的零售價格上漲15%。

根據專門研究英國乳製品行業的Kite Consulting最近的分析，未來可能會有更多的痛苦。從2020年到2021年，標準的4品脫牛奶盒的成本在1.10英鎊（1.36美元）到1.20英鎊（1.49美元）之間。該諮詢公司表示，今年可能達到1.70英鎊（2.11美元）。這將代表最低價可能上漲超過50%。

為什麼會出這樣戲劇性的飆升？這部分歸結為供需關係。由於封鎖扭曲了全球供應鏈，新冠疫情推高了許多商品的價格。這對牛奶生產造成了壓力，因為農民要處理更昂貴的化肥和動物飼料以及新的環境法規。與此同時，在復甦期間，尤其是發展中國家對乳製品的需求有所增加。

然後是俄羅斯對烏克蘭的入侵，進一步擾亂了小麥、化肥和燃料等產品的獲取，奶農的成本再次上升。

Kite Consulting管理合夥人艾倫(John Allen)說，「戰爭是目前造成主要問題的原因。」

●化肥價格

最大問題之一是氮肥價格飆升，這對乳牛養殖至關重要。

「如果拿2022年4月與2021年4月相比，化肥價格幾乎是之前的4倍。」克雷格(Robert Craig)在英格蘭北部經營著3個酪農場，擁有約1500頭乳牛。

如果農民減少使用肥料，就無法在放牧時種植足夠的草來餵乳牛。英格蘭最近缺乏降雨使問題更加嚴重。

蘭頓(Jessica Langton)在德比郡(Derbyshire)幫助經營一個擁有100頭牛的家庭農場，她對此表示擔憂。

她說，「我們大部分收入來自牛奶，因此需要生產大量的草來餵養乳牛度過夏季和冬季。」她家農場的牛奶被用來製作切達乳酪。

蘭頓指出，許多其他農場也依靠肥料來種植小麥、玉米和大麥來餵養乳牛。如果不能生產足夠的產品，他們可能會被迫出售一些牛群，若非用於屠宰，就是賣給其他乳農。

由於去年天然氣價格飆升，化肥價格在烏克蘭入侵之前一直在上漲。尿素和硝酸銨等氮基肥料是天然氣的副產品。

入侵烏克蘭使情況變得更糟。俄羅斯及其盟友白俄羅斯 是化肥的主要出口國，但現在很少有買家願意接觸其供應。根據獨立商品情報服務公司(Independent Commodity Intelligence Services)估計，英國18%的尿素和7%的硝酸銨來自俄羅斯。

ICIS分析師薩普里亞爾(Deepika Thapliyal)說，「俄羅斯是個如此大的化肥出口國，但受到如此多的制裁。」「這將使供應非常緊張。」

●燃料和動物飼料的價格

能源價格不僅僅是化肥生產的一個重要因素，燃料對於經營農場也是必不可少的，因為曳引機和其他機器每天需要運作16到20小時。

蘭頓估計，與去年相比，她家使用的柴油成本增加了一倍多。

補充牲口飲食的乳牛動物飼料的價格也飆升。英國全國農民聯盟估計，過去2年飼料價格上漲了70%。

戰前，俄羅斯和烏克蘭占全球小麥出口的四分之一以上。但俄羅斯對烏克蘭港口的封鎖造成的破壞，讓價格在3月創下歷史新高。從那以後，雖曾略有下降，但仍然非常高，5月中旬又因印度禁止出口而再次上升。

Kite Consulting的艾倫說，小麥、玉米和大豆是飼料價格的指標。

農場主克雷格說，烏克蘭為英國生產有機乳牛「絕大多數」飼料。現在，該產品幾乎無法取得。

●業者如何因應

雜貨店不會按照戲劇性的預測提高牛奶和其他乳製品價格。商店對提高必需品價格持謹慎態度，以免嚇跑顧客。

英國零售聯盟發言人霍爾德(Tom Holder)說：「有些零售商準備接受偏低的利潤，即使不是潛在的小損失，以確保客戶上門。」「沒有人會願意去賣高價牛奶的超市。」

但像蘭頓和克雷格這樣的農民擔心，損害業務的動力不會消失。許多人還必須應對不斷上漲的勞動力和運輸成本。

克雷格說，「事實上根本找不到人，即使條件再如何優惠也幾乎沒有回應。」他的兩個農場生產乳酪用牛奶；第三個農場的牛奶則被乾燥後用於雀巢生產的卡布奇諾產品。

Kite Consulting估計，從2021年到2023年初，酪農的總生產成本將上升29%。與此同時，政府補貼正在下降，讓收支平衡變得更加困難。

蘭頓說，「如果牛奶價格並未隨著惡性通貨膨脹而上漲，就可能會看到英國有很多乳牛場退出市場。」她指的是她可能將牛奶賣給加工商的價格。

不斷上漲的食品成本將對較貧困的家庭造成最嚴重的打擊。Ipsos於5月中旬發布的調查顯示，大約四分之一的英國人已經為應對生活成本危機而不吃飯。對於收入較低的人來說，這個數字上升到三分之一。

聯合國世界糧食計劃署負責人比斯利(David Beasley)警告，食品價格上漲將在世界某些地區引發社會動盪。

如果售價被調高以幫助農民繼續經營，預計需求將開始下降，從而使市場重新進行平衡。但那一刻何時到來仍然是個引發焦慮的未知數。

Kite Consulting的艾倫說，「我認為價格還不算太貴。」