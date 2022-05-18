零售商示警通膨 道指重挫1165點

因另一家主要零售商警告成本壓力上升，證實投資人對通膨上升和重新點燃2022年殘酷拋售的最嚴重擔憂，道瓊工業平均指數18日創下2020年來單日最大跌點。美聯社

因另一家主要零售商警告成本壓力上升，證實投資 人對通膨上升和重新點燃2022年殘酷拋售的最嚴重擔憂，道瓊工業平均指數18日創下2020年來單日最大跌點。

道指下跌1164.52點或3.57%至3萬1490.07點，為2020年10月以來最大跌點，也是2021年3月來最低點。

史坦普500指數下跌165.17點或4.04%至3923.68點，為2020年6月以來最大跌點。那斯達克綜合指數下跌566.37點或4.73%至1萬1418.15點，為5月5日以來最大跌幅。華爾街的拋售全面而激烈，只有8支史指成份股上揚。

在目標百貨(Target)和沃爾瑪 先後財報引發投資人對通膨上升的擔憂後，美股重現拋售。根據FactSet的數據，這是今年道指第5次下跌超過800點，而且全部都因拋售加劇發生在過去一個月內。

Bokeh Capital創始人佛瑞斯特(Kim Forrest)說，「很明顯，運輸成本很重要，它們正在影響一些最大型的公司。」「所以我認為投資人仍摸不著頭腦：『那麼，下一個是誰？』這些業者正在讓消費者了解正在發生的事情。」

由於燃料和補償成本增加，目標百貨第1季獲利遠低於華爾街的估計，股價 暴跌24.93%。該零售商還發現電視等非必需品的銷售額低於預期。

沃爾瑪17日公布的財報獲利也低於預期，因為更高的燃料和勞動力成本。沃爾瑪股價17日收盤下跌11%。18日再下跌6.79%。

Verdence Capital Advisors投資長霍曼(Megan Horneman)說，「消費者面臨挑戰。」「我們在去年年底開始看到消費者使用信用卡來支付上漲的食品價格和能源價格，而且情況如今實際上變得更糟。這將傷害那些領先的零售業者，而沃爾瑪往往就是其中之一。」

其他零售商因目標百貨的上季獲利低落而同受打擊；SPDR S&P Retail ETF下跌8.29%。亞馬遜下跌7.16%，百思買跌幅10.52%。Dollar General下跌11.11%，Dollar Tree下跌14.42%。梅西百貨下跌10.7%，而科爾百貨下跌10.89%。

由於購物者為戶外項目購買的用品減少，勞氏(Lowe's)第1季財報銷售中未能達到預期，股價下跌5.15%。

Cresset Capital創始合夥人阿布林(Jack Ablin)說：「任何依賴家庭和可自由支配購買的公司都可能在本季遭受重創，因為許多可自由支配的收入都流向了食品和能源價格。」

TJ Maxx母公司TJX Companies逆勢而上，在財報獲利超出預期後股價上升7.14%。

股票和其他風險資產受到通貨膨脹和聯準會(Fed)試圖透過升息來抑制物價上漲的壓力，導致人們擔心潛在的經濟衰退。

格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)表示，當前的經濟低迷比2000年的科技泡沫還要嚴重。這位以辨識市場泡沫而聞名的投資客表示，股票的損失可能還會再增加一倍以上。

他說，「前幾天，史指一度下跌約19.9%，那指已下跌約27%。我會說至少，可能還會再跌2倍。」「如果運氣不好，這很有可能會像2000年代那樣打下第3條腿，這可能需要幾年時間。」

指標10年期美國國債殖利率在18日上午短暫突破3%後跌至2.9%以下。

道指連續7周下跌，但過去3個交易日已經止穩。史指上周跌至熊市邊緣，較歷史高點低近20%。