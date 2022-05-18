我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點/中國回應東航失事、全力譴責加州台灣教會槍案

快看世界／猶他州媽媽賣母乳解救奶荒 每盎司1元

賣壓再起 道瓊一度跌逾800點

編譯廖玉玲／綜合外電
美股18日賣壓再起，道瓊在午盤左右一度大跌逾872點，以科技股為主的那斯達克綜合指數跌更深。 路透
美股18日賣壓再起，道瓊在午盤左右一度大跌逾872點，以科技股為主的那斯達克綜合指數跌更深。 路透

美股18日賣壓再起，且愈跌愈深，道瓊工業平均指數在午盤左右一度大跌逾872點或2.7%，標普500和那斯達克綜合指數跌幅更超過3%。前一天美股才在大型科技帶動下全面收高。

又一家美國零售巨擘示警成本壓力加重，印證通膨挑戰非同小可。目標百貨（Target）18日公布財報，與前一天公布財報的同業沃爾瑪一樣，受累於燃料和薪酬成本增加，Target上季獲利銳減52%，遠不如市場預期，股價一度大跌逾25%。沃爾瑪股價繼周二收跌11%後，周三繼續失血，午盤左右跌6%；梅西百貨、好市多、百思買等其他零售股也滿江紅，跌幅至少4%。

股市等風險資產除了須承受通膨壓力，也面臨聯準會（Fed）升息以遏止物價上漲造成的衝擊，因為投資人擔心緊縮力道過猛，反而把經濟推入衰退深淵。聯準會主席鮑爾17日在華爾街日報的活動上發表迄今最鷹派的言論，他說「直到通膨受控前，都會毫不猶豫地升息」。當日市場雖未立即有負面反應，但顯然才隔一天氛圍就改變。

從蘋果到微軟、亞馬遜等大型科技股，都應聲跌逾3%。

CNBC報導，根據FactSet的資料，這已是道瓊指數今年來第五次跌逾800點，且集中在過去這一個月內出現。

指數 沃爾瑪 股價

上一則

研調機構調查 馬斯克推特跟隨者超過23%疑似假帳號

延伸閱讀

通膨疑慮升溫 美股道瓊指數早盤挫跌逾300點

通膨疑慮升溫 美股道瓊指數早盤挫跌逾300點
通膨壓力浮現 沃爾瑪獲利大減

通膨壓力浮現 沃爾瑪獲利大減
柏南克談通膨 批鮑爾慢半拍

柏南克談通膨 批鮑爾慢半拍

投資人現金水位 21年新高

投資人現金水位 21年新高

熱門新聞

市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

2022-05-13 09:42
特斯拉執行長馬斯克。 (路透)

馬斯克認為美國經濟已在衰退 或會持續18個月

2022-05-16 23:10
由於反彈再次失敗，美股繼續拋售，股市12日走跌。(美聯社)

蘋果跌入熊市 道指連挫六日

2022-05-12 16:32
全球糧價因俄烏戰爭上漲之際，印度卻正在禁止小麥出口。路透

沒得買了…印度禁止小麥出口 即刻生效

2022-05-14 06:23
多數投資人認為，美科技股報復性大漲，僅是賣過頭的反彈，在貨幣緊縮的周期中，仍可能繼續探底；不過，在Fed下個月開會前的這幾周，美股或許得以稍事喘息。（路透）

美股續探底？上海真復工？ 5件事不可不知

2022-05-15 19:32

超人氣

更多 >
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機
南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
美官方解讀黑盒子：東航132死空難 「人為撞毀」

美官方解讀黑盒子：東航132死空難 「人為撞毀」
南加教會槍擊案嫌犯周文偉 台中一中畢業紀念照曝光

南加教會槍擊案嫌犯周文偉 台中一中畢業紀念照曝光