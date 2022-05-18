賣壓再起 道瓊一度跌逾800點

美股18日賣壓再起，道瓊在午盤左右一度大跌逾872點，以科技股為主的那斯達克綜合指數跌更深。 路透

美股18日賣壓再起，且愈跌愈深，道瓊工業平均指數 在午盤左右一度大跌逾872點或2.7%，標普500和那斯達克綜合指數跌幅更超過3%。前一天美股才在大型科技帶動下全面收高。

又一家美國零售巨擘示警成本壓力加重，印證通膨挑戰非同小可。目標百貨（Target）18日公布財報，與前一天公布財報的同業沃爾瑪 一樣，受累於燃料和薪酬成本增加，Target上季獲利銳減52%，遠不如市場預期，股價 一度大跌逾25%。沃爾瑪股價繼周二收跌11%後，周三繼續失血，午盤左右跌6%；梅西百貨、好市多、百思買等其他零售股也滿江紅，跌幅至少4%。

股市等風險資產除了須承受通膨壓力，也面臨聯準會（Fed）升息以遏止物價上漲造成的衝擊，因為投資人擔心緊縮力道過猛，反而把經濟推入衰退深淵。聯準會主席鮑爾17日在華爾街日報的活動上發表迄今最鷹派的言論，他說「直到通膨受控前，都會毫不猶豫地升息」。當日市場雖未立即有負面反應，但顯然才隔一天氛圍就改變。

從蘋果到微軟、亞馬遜等大型科技股，都應聲跌逾3%。

CNBC報導，根據FactSet的資料，這已是道瓊指數今年來第五次跌逾800點，且集中在過去這一個月內出現。