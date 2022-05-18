研調機構調查 馬斯克推特跟隨者超過23%疑似假帳號

最新研究報告顯示，馬斯克近1億名跟隨者中，超過23%疑似假帳號和垃圾帳號。 路透

推特 估計自家假帳號或垃圾帳號數量不到5%，馬斯克 則堅稱有20%，近來成為關注焦點。兩家研調機構則針對馬斯克的帳號進行調查，發現他的9,300多萬名跟隨者中，超過23.42%可能是假帳號或垃圾帳號。

Business insider報導，SparkToro和Followerwonk在報告中表示，他們對假帳號和垃圾帳號的定義，可能和推特不同。他們使用的是一套有17個警告訊號的系統，例如120天以上沒有活動、所在地區有問題等，進行偵測。若馬斯克的一名追隨者出現多個警告訊號，他們就將其列為低品質、或假帳號。

在分析所有追蹤馬斯克推特的帳號後，他們發現其中有73%的個人資料出現和垃圾郵件相關的關鍵字、71%的人使用的所在地區不能匹配任何已知的地名、41%的帳號顯示名稱出現垃圾郵件的特徵。值得注意的是，當中69%的帳號也已經有超過120天沒有留言或推文。

這兩個研究團隊另指出，在馬斯克的跟隨者中，有83%的帳號「跟隨者數量少得令人覺得可疑」、78%的跟隨者「少得很不尋常」。

SparkToro執行長費雪金（Rand Fishkin）說，他們是依據演算法來定義「跟隨者數量少」，「例如，一個帳號創建的時間較早、推文較多，相比於推文較少的新帳號，可能會有比較高的跟隨者數量門檻」。

另據紐約郵報，這項報告也發現，美國總統拜登 的推特跟隨者中，有49.3%屬於他們定義的假帳號。