我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點/中國回應東航失事、全力譴責加州台灣教會槍案

快看世界／猶他州媽媽賣母乳解救奶荒 每盎司1元

研調機構調查 馬斯克推特跟隨者超過23%疑似假帳號

編譯林奇賢／綜合外電
最新研究報告顯示，馬斯克近1億名跟隨者中，超過23%疑似假帳號和垃圾帳號。 路透
最新研究報告顯示，馬斯克近1億名跟隨者中，超過23%疑似假帳號和垃圾帳號。 路透

推特估計自家假帳號或垃圾帳號數量不到5%，馬斯克則堅稱有20%，近來成為關注焦點。兩家研調機構則針對馬斯克的帳號進行調查，發現他的9,300多萬名跟隨者中，超過23.42%可能是假帳號或垃圾帳號。

Business insider報導，SparkToro和Followerwonk在報告中表示，他們對假帳號和垃圾帳號的定義，可能和推特不同。他們使用的是一套有17個警告訊號的系統，例如120天以上沒有活動、所在地區有問題等，進行偵測。若馬斯克的一名追隨者出現多個警告訊號，他們就將其列為低品質、或假帳號。

在分析所有追蹤馬斯克推特的帳號後，他們發現其中有73%的個人資料出現和垃圾郵件相關的關鍵字、71%的人使用的所在地區不能匹配任何已知的地名、41%的帳號顯示名稱出現垃圾郵件的特徵。值得注意的是，當中69%的帳號也已經有超過120天沒有留言或推文。

這兩個研究團隊另指出，在馬斯克的跟隨者中，有83%的帳號「跟隨者數量少得令人覺得可疑」、78%的跟隨者「少得很不尋常」。

SparkToro執行長費雪金（Rand Fishkin）說，他們是依據演算法來定義「跟隨者數量少」，「例如，一個帳號創建的時間較早、推文較多，相比於推文較少的新帳號，可能會有比較高的跟隨者數量門檻」。

另據紐約郵報，這項報告也發現，美國總統拜登的推特跟隨者中，有49.3%屬於他們定義的假帳號。

馬斯克 推特 拜登

上一則

IPO市場降溫 亞洲SPAC公司中止掛牌計畫

下一則

賣壓再起 道瓊一度跌逾800點

延伸閱讀

馬斯克因垃圾郵件帳戶暫緩收購案 推特駁斥：責任在你

馬斯克因垃圾郵件帳戶暫緩收購案 推特駁斥：責任在你

馬斯克74歲的老媽 「運動畫刊」最高齡封面泳裝模特兒

馬斯克74歲的老媽 「運動畫刊」最高齡封面泳裝模特兒
SpaceX傳發動融資 估值飆至1250億元創美新創最高

SpaceX傳發動融資 估值飆至1250億元創美新創最高
馬斯克認為美國經濟已在衰退 或會持續18個月

馬斯克認為美國經濟已在衰退 或會持續18個月

熱門新聞

市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

2022-05-13 09:42
特斯拉執行長馬斯克。 (路透)

馬斯克認為美國經濟已在衰退 或會持續18個月

2022-05-16 23:10
由於反彈再次失敗，美股繼續拋售，股市12日走跌。(美聯社)

蘋果跌入熊市 道指連挫六日

2022-05-12 16:32
全球糧價因俄烏戰爭上漲之際，印度卻正在禁止小麥出口。路透

沒得買了…印度禁止小麥出口 即刻生效

2022-05-14 06:23
多數投資人認為，美科技股報復性大漲，僅是賣過頭的反彈，在貨幣緊縮的周期中，仍可能繼續探底；不過，在Fed下個月開會前的這幾周，美股或許得以稍事喘息。（路透）

美股續探底？上海真復工？ 5件事不可不知

2022-05-15 19:32

超人氣

更多 >
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機
南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
美官方解讀黑盒子：東航132死空難 「人為撞毀」

美官方解讀黑盒子：東航132死空難 「人為撞毀」
南加教會槍擊案嫌犯周文偉 台中一中畢業紀念照曝光

南加教會槍擊案嫌犯周文偉 台中一中畢業紀念照曝光