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IPO市場降溫 亞洲SPAC公司中止掛牌計畫

編譯陳律安／綜合外電
市場降溫，導致亞洲SPAC公司中止掛牌計畫。路透
市場降溫，導致亞洲SPAC公司中止掛牌計畫。路透

在首次公開發行股票（IPO）市場降溫之際，亞洲的特殊目的收購公司（SPAC）在尋求掛牌上處境維艱，原因包括主管機關加強監管力道和投資人需求下滑，均導致美國、亞洲等地的掛牌機會窗口關閉。

根據SPAC研究公司的數據，在過去三個月至少有六家亞洲的SPAC相關業者，已放棄在美國辦理合計規模達13億美元的IPO計畫。12家已申請在香港掛牌的空白支票公司，也僅有一家啟動交易。新加坡也出現類似情況，在1月的三起掛牌案後，SPAC活動已沉寂。

摩根大通投銀亞太主管烏蘭說，全球IPO市場今年來顯然相當寂靜，若要改變這種情況，市場波動性須降低，投資人也須更願意承擔風險。

在各國央行大開資金水龍頭之際，美國於疫情期間掀起SPAC熱潮，促使去年上市的企業數量創下新高，而亞洲的SPAC市場則較晚起步。香港、新加坡等地的證交所連忙制定自家的SPAC規範，以吸引一部分的SPAC活動，同時亞洲的鉅子和企業家也開始在美國將空白支票公司掛牌。

今年放棄在美國SPAC掛牌計畫的亞洲業者，包括基滙資本和香港的時代資本。來自亞洲的弘毅投資收購公司與Serendipity資本收購公司也已正式中止在美國的掛牌計畫。

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