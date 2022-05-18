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通膨疑慮升溫 美股道瓊指數早盤挫跌逾300點

編譯陳律安／綜合外電
目標百貨示警通膨壓力升溫，導致美股18日早盤下挫。路透
目標百貨示警通膨壓力升溫，導致美股18日早盤下挫。路透

美股三大指數繼昨日收盤大漲後，18日早盤反轉下跌，原因是又有一家美國零售巨擘示警成本壓力加重，印證了市場對通膨的疑慮。

道瓊工業指數早盤跌305.2點或0.93%、標普500指數跌1.13%、那斯達克指數指數挫跌1.6%、費城半導體指數跌1.65%、台積電ADR跌0.33%。

目標百貨今日（18日）公布上季財報，受燃料和薪酬成本增加的影響，上季獲利遠不如市場預期，早盤股價大跌近24%。同業沃爾瑪17日公布的上季獲利同樣不如市場預期，原因也是燃料和勞工成本上揚，沃爾瑪股價繼昨日收跌11%後，今日早盤再跌3.59%。

Cresset資本公司創始合夥人艾柏林說，舉凡是仰賴家庭支出與非必要消費品採購的業者，本季都將受到衝擊，因為民眾把大量的可支配所得用以支應糧食和能源成本。

汽油價格持續攀高，加劇了美國的通膨壓力。根據美國汽車協會（AAA），截至18日，全美普通汽油每加侖均價達4.567美元，比一個月前增加48美分，更比去年增加1.52美元。

股市等風險資產，除了須承受通膨壓力，也面臨聯準會（Fed）升息以遏止物價上漲造成的衝擊，因為這帶來經濟衰退的疑慮。聯準會主席鮑爾17日表示，直到通膨受控前，會毫不猶豫地升息。

指數 沃爾瑪 股價

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