股指跌深反彈 道指升431點

美股17日走高，因市場試圖從大幅回落中反彈。美聯社

美股17日走高，因市場試圖從大幅回落中反彈。

道瓊工業平均指數 上漲431.17點或1.34%至3萬2654.59點。史坦普500指數上漲80.84點或2.02%至4088.85點。以科技股為主的那斯達克指數上漲321.73點或2.76%至1萬1984.52點。

17日的漲幅代表了美股在經歷數周的大跌後最新一次復甦。史指打算結束2011年以來最長的連續6周下跌。與此同時，道指已經連續7周下跌，為2001年以來最長的每周跌勢。今年至今，史指和道指分別下跌了14.2%和10.1%。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「我們今天的投入支持了13日看到的那種動能，並繼續保持下去。」「但對投資 人來說，最重要的是已經達到了在很多最壞的情況下仍可定價的地步。」

在波克夏 控股公司披露其對這兩家公司的持股後，花旗集團和派拉蒙全球公司的股價飆升。花旗集團上漲7.47%，巴菲特(Warren Buffett)主導的企業集團透露，它在第1季增持了這家陷入困境的銀行近30億元的股份。

過去12個月，花旗的股票表現落後於其他金融類股，下跌34.1%，而金融特選產業SPDR基金同期下跌8.8%。

與此同時，在波克夏控股披露截至3月底持有價值26億元的股份後，派拉蒙全球也飆升15.35%。

其他方面，半導體類股攀升。在被Piper Sandler升評後，Advanced Micro Devices上漲8.73%。該公司表示，該股在今年下跌34.5%後看來很有吸引力。輝達上漲5.29%，高通上漲4.32%，美光科技上漲5.69%。

在聯合航空因消費者需求改善而調升第2季營收前景後，旅遊股出現大幅上漲。聯合航空上漲7.88%，達美航空上漲6.6%，美國航空上漲7.67%。

在經濟方面，零售銷售數據大致符合預期。根據美國人口普查局的數據，4月消費者零售支出成長0.9%；不含汽車的核心零售額成長0.6%。

與此同時，主要消費品業者家得寶和沃爾瑪的財報似乎傳達了關於通膨期間消費者韌性的不同故事。

在發布優於預期的上季業績後，家得寶上漲1.67%。這家家居裝修零售商還調升了全年展望。在最新發布的報告中，Jefferies分析師指稱該公司是致力於改造項目的「健康消費者的受益者」。

與此同時，沃爾瑪下跌11.38%；這家零售巨頭因物價上漲而獲利不足。該公司調升了銷售前景，但調降了獲利財測。

投資人17日下午也在華爾街日報會議上消化了聯準會(Fed)主席鮑爾對通膨的最新評論，股市從盤中高點回落，然後小幅反彈。

鮑爾說，「如果通膨超越廣泛理解的中性水平，我們將毫不猶豫地採取行動。」「我們將繼續前進，直到覺得處於可以說金融狀況處於適當位置的地方，直至通膨下降。我們會達到這一點。對此沒有任何猶豫。」

由於擔心經濟最終可能陷入衰退，有些市場參與者質疑股市能否維持上漲。他們敦促投資人警惕反彈。

Wolfe Research首席投資策略師申耶克(Chris Senyek)在最新的報告中寫道：「即使13日大幅反彈，但我們看跌的基本假設仍然完好無損。」「我們會分散投資來獲得更多的防守部位。」

其他人認為任何上漲都將是短暫的。Susquehanna的墨菲(Chris Murphy)在報告中寫道：「看看一些歷史上的相似之處，這種反彈可能會持續一兩周，然後再下跌幾個百分點；即使由於科技、資訊流和市場准入的速度，現在一切似乎都發生得更快。」