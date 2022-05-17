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柏南克批鮑爾：Fed面對通膨反應太慢 將面臨滯脹

編譯季晶晶／綜合外電
美國聯儲會前主席柏南克（右）批評現任主席鮑爾（左）面對通膨反應太慢。另一位前主席葉倫（中）則避免指摘繼任者。(路透)
美國聯儲會前主席柏南克（右）批評現任主席鮑爾（左）面對通膨反應太慢。另一位前主席葉倫（中）則避免指摘繼任者。(路透)

美國聯儲會前主席柏南克周一表示，聯準會現任領導階層面對美國通膨飆升的反應太慢，因此將面臨一段滯脹期，也就是經濟成長停滯但通貨膨脹居高不下。他也提到價格重挫的比特幣，不認為它能替代貨幣。

柏南克接受財經媒體CNBC採訪表示：「總體而言，前瞻指引在一定程度上減慢聯準會對通膨問題的反應，事後看來，是的，這是個錯誤，我認為他們也同意這是個錯誤。」

柏南克說，聯準會主席鮑爾與同事選擇漸因應通膨飆升，因為不想2013年「減碼恐慌」嚇得市場措手不及的狀況重演，但反應慢半拍會導致糟糕的經濟表現。

柏南克同時告訴紐約時報，「即使是在良性狀況下，我們的經濟也該放緩」。美國4月消費者物價比起去年同期勁增8.3%。他認為還是太高了，儘管正在下滑。所以，未來一兩年會有一段時間是成長低迷、失業率略升，但通膨仍居高不下，可稱為滯脹。

鑑於勞動市場的強勁程度，柏南克說，就算略高於中性的利率，也不會將經濟推下懸崖，也許意味「經濟放緩」，甚至停滯，但不會是嚴重衰退。

柏南克是在新書《21世紀貨幣政策》出版前，在媒體露面發表評論。聯準會前主席指摘繼任者並不尋常；曾任聯準會主席的葛林斯潘和葉倫似乎都竭力避免出聲批評。

另外，柏南克周一也提到，他不認為比特幣能「儲存價值」或成為「數位黃金」，「做為一種投機資產是成功的」，但現在展現出缺點。他還說，「比特幣的潛在使用價值是發動勒索軟體或類似的事」。

柏南克對數位資產的看法似乎因時間而產生了變化。2013年時，他致函國土安全委員會表指出，「儘管虛擬貨幣可能構成執法相關的風險，但在某些領域可能具有長期前景，特別是如果創新帶來更快速安全又較有效率的支付系統」。2015年，柏南克說，比特幣從技術觀點來看很有趣，但因其波動性和匿名特性「存在嚴重問題」。

聯準會 比特幣 虛擬貨幣

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