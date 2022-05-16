我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美CDC公布最新旅遊警示 台灣被列入「最高風險等級」

南加教會槍案／NFL球員悼主治醫師鄭達志：絕對英雄

協助富人和實體隱瞞資產 美國是全球金融最不透明國家

編譯季晶晶／綜合報導
租稅正義聯盟研究發現，如果想隱藏財富，美國能提供的幫助最多。示意圖。(路透)
租稅正義聯盟研究發現，如果想隱藏財富，美國能提供的幫助最多。示意圖。(路透)

租稅正義聯盟（TJN）研究各國金融和法律制度，就其協助個人和實體隱瞞資產的程度進行排名，發現若想隱藏財富，美國能提供的幫助最多。

根據上述研究，自2020年以來，美國向全球提供的金融保密服務增加將近三分之一，是2009年開始排名以來的最糟的表現。

租稅正義聯盟說，美國的排名惡化是因為拒絕與其他國家的稅務機關交換訊息。如果美國改採其他主要經濟體的作法，世界金融保密能減少40%。

美國反腐組織金融責任及企業透明度聯合會（FACTC）的執行董事Ian Gary說：「此一排名顯示腐敗分子拿我們的金融體系當武器來對抗民主。美國必須支持國家之間進行更多互惠的自動訊息交換。」

美國總統拜登已將透明度改革列為其外交政策的一大重點，誓言打擊逃稅和洗錢。美國財長葉倫說，美國可能是「隱藏不當得利和洗錢的最佳場所」，凸顯反腐工作的緊迫性。

5月18日即將召開七國集團（G7）財長會議，但根據租稅正義聯盟，全球對抗金融保密欠缺進展，有一半要歸責G7的五個成員國——美國、英國、日本、德國和義大利

租稅正義聯盟首席研究員Moran Harari指出：「一小群富裕國家制定全球金融和租稅規則，結果被發現對造成金融保密和租稅濫用負有最大責任。數十年來，七國集團的成員國透過保密漏洞和睜眼瞎的法規，吸引億萬富翁、權貴和企業大老。」

根據租稅正義聯盟公布的金融保密指數，金融保密制度排名第二、僅次於美國的國家是瑞士，它提供的金融保密服務約為美國的一半。

G7 義大利 拜登

上一則

頂級排名的摩根大通策略師：股市高估經濟衰退風險

下一則

交易「暫時擱置」 馬斯克：以較低價買推特並非不可能

延伸閱讀

國家衛生研究院證實 疫情初應中要求隱匿病毒基因測序

國家衛生研究院證實 疫情初應中要求隱匿病毒基因測序
拜登挺台參與WHA 北京：不得助台拓國際空間

拜登挺台參與WHA 北京：不得助台拓國際空間
南韓智庫：韓美貨幣政策可存在更大分歧空間

南韓智庫：韓美貨幣政策可存在更大分歧空間
拜登派出重量級代表團赴阿聯 修補中東盟國關係

拜登派出重量級代表團赴阿聯 修補中東盟國關係

熱門新聞

市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

2022-05-09 16:32
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

2022-05-13 09:42
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德力挺特斯拉，但最新申報資料顯示，她剛脫售一些特斯拉持股，同時還買進一些通用汽車股票。（路透）

「女股神」變心？減持特斯拉、買進GM股票

2022-05-10 12:36
微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
由於反彈再次失敗，美股繼續拋售，股市12日走跌。(美聯社)

蘋果跌入熊市 道指連挫六日

2022-05-12 16:32

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次