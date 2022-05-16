科技拖累那指 史指震盪收低

史坦普500指數在震盪中小幅走低，股指仍然無法從上周的跌勢中復元過來，而交易員也還在權衡美國經濟衰退的可能性。美聯社

史坦普500指數 在震盪中小幅走低，股指仍然無法從上周的跌勢中復元過來，而交易員也還在權衡美國經濟衰退的可能性。

主要股指16日震盪不定。道瓊工業平均指數上漲26.76點或0.08%至3萬2223.42點，盤中一度下跌0.8%。史指下跌15.88點或0.39%至4008.01點，早盤跌幅高達0.99%。那斯達克綜合指數下跌142.21點或1.2%至1萬1662.79點。

科技股拖累股市。包括Datadog、Cloudflare和Atlassian在內的幾家雲端公司暴跌，分別下跌10.72%、13.72%和6.3%。與此同時，電動車公司特斯拉下跌5.88%。

由於對美國經濟成長放緩、聯準會(Fed)升息和通膨飆升的擔憂削弱了市場情緒，上周美股走勢艱難。道指上周連續第7周下跌，為2001年來最長。史指續6周下跌，為2011年以來最長。

U.S. Bank Wealth Management資深投資總監諾錫(Bill Northey)表示：「我們將繼續透過這種利率驅動的重新定價進行過渡。」「因此，由於預期出現更高的通膨和Fed政策調整，美國國債殖利率 曲線繼續走高，資產估值出現持續而廣泛的調整，這與通膨擔憂的加劇一致。」

隨著Fed收緊貨幣政策以抵禦數十年來的高通膨，美國國債殖利率今年飆升。指標10年期利率年初約為1.5%；16日成交在約2.84%，並在本月初時短暫超過3%的大關。

相反地，主要股指已從歷史高位回落。道指和史指分別較1月創下的歷史高點低12.3%和16.3%。那指已處於熊市區域，較11月的紀錄高點下跌超過27%。

可以肯定的是，有些分析師認為，從長期來看，這些下跌可能很快代表大盤指數出現有吸引力的切入點。

花旗分析師克榮尼特(Scott Chronert)在報告中寫道，「史指正迅速接近歷史水平，代表未來成長擔憂已被消化。」

與此同時，RBC Capital Markets策略師在報告中表示，史指正處於十字路口，因為正在努力尋找底部。如果指數保持在上周一度跌破的3850點，策略師認為，這將與2018年底的跌幅相當。

RBC Capital Markets策略師卡瓦西納(Lori Calvasina)寫道：「史指的交易仍像是正在經歷成長恐慌，這種情形一直指向史指將指數下跌至約3850點。」「當前的經濟預測趨勢繼續支持這種觀點，亦即這是思考股市會跌多深的正確方法，即使這種情況可能會發生其他變化。」

能源類股領漲史指，漲幅超過3%。西方石油 表現最好，上漲5.68%。與此同時，馬拉松石油上漲3.65%。主受美國油價暴漲3%的推動，市場押注中國將能從新冠疫情封鎖造成的經濟放緩中復甦。

其他顯著跑贏大盤包括醫療保健股。美國食品和藥物管理局(FDA)批准Mounjaro用於治療2型糖尿病後，禮來公司飆升2.66%。該藥物還在研究用於治療肥胖和超重的潛在用途。輝瑞上漲1.5%，AbbVie上漲1.3%。

至於其他個股，在捷藍航空宣布以每股30元的價格收購該航空公司後，Spirit Airlines上漲13.49%。

Carvana上漲0.23%，這家二手車公司發布對2023年可觀核心收益的預期，並說明了削減成本的計畫。