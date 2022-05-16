我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技拖累那指 史指震盪收低

南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代

科技拖累那指 史指震盪收低

財經新聞組／綜合報導
史坦普500指數在震盪中小幅走低，股指仍然無法從上周的跌勢中復元過來，而交易員也還在權衡美國經濟衰退的可能性。美聯社
史坦普500指數在震盪中小幅走低，股指仍然無法從上周的跌勢中復元過來，而交易員也還在權衡美國經濟衰退的可能性。美聯社

史坦普500指數在震盪中小幅走低，股指仍然無法從上周的跌勢中復元過來，而交易員也還在權衡美國經濟衰退的可能性。

主要股指16日震盪不定。道瓊工業平均指數上漲26.76點或0.08%至3萬2223.42點，盤中一度下跌0.8%。史指下跌15.88點或0.39%至4008.01點，早盤跌幅高達0.99%。那斯達克綜合指數下跌142.21點或1.2%至1萬1662.79點。

科技股拖累股市。包括Datadog、Cloudflare和Atlassian在內的幾家雲端公司暴跌，分別下跌10.72%、13.72%和6.3%。與此同時，電動車公司特斯拉下跌5.88%。

由於對美國經濟成長放緩、聯準會(Fed)升息和通膨飆升的擔憂削弱了市場情緒，上周美股走勢艱難。道指上周連續第7周下跌，為2001年來最長。史指續6周下跌，為2011年以來最長。

U.S. Bank Wealth Management資深投資總監諾錫(Bill Northey)表示：「我們將繼續透過這種利率驅動的重新定價進行過渡。」「因此，由於預期出現更高的通膨和Fed政策調整，美國國債殖利率曲線繼續走高，資產估值出現持續而廣泛的調整，這與通膨擔憂的加劇一致。」

隨著Fed收緊貨幣政策以抵禦數十年來的高通膨，美國國債殖利率今年飆升。指標10年期利率年初約為1.5%；16日成交在約2.84%，並在本月初時短暫超過3%的大關。

相反地，主要股指已從歷史高位回落。道指和史指分別較1月創下的歷史高點低12.3%和16.3%。那指已處於熊市區域，較11月的紀錄高點下跌超過27%。

可以肯定的是，有些分析師認為，從長期來看，這些下跌可能很快代表大盤指數出現有吸引力的切入點。

花旗分析師克榮尼特(Scott Chronert)在報告中寫道，「史指正迅速接近歷史水平，代表未來成長擔憂已被消化。」

與此同時，RBC Capital Markets策略師在報告中表示，史指正處於十字路口，因為正在努力尋找底部。如果指數保持在上周一度跌破的3850點，策略師認為，這將與2018年底的跌幅相當。

RBC Capital Markets策略師卡瓦西納(Lori Calvasina)寫道：「史指的交易仍像是正在經歷成長恐慌，這種情形一直指向史指將指數下跌至約3850點。」「當前的經濟預測趨勢繼續支持這種觀點，亦即這是思考股市會跌多深的正確方法，即使這種情況可能會發生其他變化。」

能源類股領漲史指，漲幅超過3%。西方石油表現最好，上漲5.68%。與此同時，馬拉松石油上漲3.65%。主受美國油價暴漲3%的推動，市場押注中國將能從新冠疫情封鎖造成的經濟放緩中復甦。

其他顯著跑贏大盤包括醫療保健股。美國食品和藥物管理局(FDA)批准Mounjaro用於治療2型糖尿病後，禮來公司飆升2.66%。該藥物還在研究用於治療肥胖和超重的潛在用途。輝瑞上漲1.5%，AbbVie上漲1.3%。

至於其他個股，在捷藍航空宣布以每股30元的價格收購該航空公司後，Spirit Airlines上漲13.49%。

Carvana上漲0.23%，這家二手車公司發布對2023年可觀核心收益的預期，並說明了削減成本的計畫。

指數 殖利率 石油

上一則

中國4月消費年減11.1% 創逾兩年來新低

延伸閱讀

南韓智庫：韓美貨幣政策可存在更大分歧空間

南韓智庫：韓美貨幣政策可存在更大分歧空間
拜登派出重量級代表團赴阿聯 修補中東盟國關係

拜登派出重量級代表團赴阿聯 修補中東盟國關係
水牛城濫殺案／拜登籲團結：洗掉美國靈魂上的污點

水牛城濫殺案／拜登籲團結：洗掉美國靈魂上的污點
新聞評論/美政策虛實交錯 台慎勿被烏克蘭化

新聞評論/美政策虛實交錯 台慎勿被烏克蘭化

熱門新聞

市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

2022-05-09 16:32
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

2022-05-13 09:42
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德力挺特斯拉，但最新申報資料顯示，她剛脫售一些特斯拉持股，同時還買進一些通用汽車股票。（路透）

「女股神」變心？減持特斯拉、買進GM股票

2022-05-10 12:36
微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
由於反彈再次失敗，美股繼續拋售，股市12日走跌。(美聯社)

蘋果跌入熊市 道指連挫六日

2022-05-12 16:32

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除
南加台灣教會爆槍殺案 1死5傷 兇嫌68歲疑似台人

南加台灣教會爆槍殺案 1死5傷 兇嫌68歲疑似台人

南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代

南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代