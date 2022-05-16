我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技拖累那指 史指震盪收低

南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代

中國4月消費年減11.1% 創逾兩年來新低

記者陳政錄／即時報導
受疫情影響，中國四月消費持續放緩。（新華網）
受疫情影響，中國四月消費持續放緩。（新華網）

受本土疫情影響，中國經濟表現繼續下挫，4月社會消費品零售總額年減11.1%，較上月進一步下挫7.6個百分點，創下2020年3月以來新低。

據中國國家統計局公布，2022年4月，中國社會消費品零售總額人民幣2兆9,483億元，年減11.1%，前值（3月）為年減3.5%。

另累計1到4月，中國社會消費品零售總額為人民幣13兆8,142億元，年減0.2%。其中，除汽車以外的消費品零售額為人民幣12兆4,807億元，反增長0.8%，顯示汽車消費表現受疫情影響較深。

除此之外，從消費類型來看，今年1到4月，中國餐飲收入人民幣1兆3,262億元，年減5.1%，4月單月收入僅人民幣2,609億元，年減22.7%最多。

線上消費方面，由於各地封控，1到4月中國線上零售額人民幣3兆8,692億元，年增3.3%。

中國國家統計局發言人付凌暉指出，今年以來，我國（中國）經濟新的下滑壓力進一步加大；總體來看，4月疫情對經濟運行造成較大衝擊，但這種影響是短期的、外在的，經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，轉型升級、高質量發展的大勢沒有改變，穩定宏觀經濟大盤、實現發展預期目標有利條件較多。

就業數據方面，中國國家統計局公布，1到4月，中國全國城鎮新增就業406萬人，全國城鎮調查失業率平均值為5.7%。但4月單月，中國全國城鎮調查失業率為6.1%，比上月上升0.3個百分點。

疫情 就業 汽車

上一則

美歐攜手推晶片生產 力抗俄國假訊息活動

下一則

科技拖累那指 史指震盪收低

延伸閱讀

美歐制裁助油氣飆漲 俄前4月經常帳順差創近30年高

美歐制裁助油氣飆漲 俄前4月經常帳順差創近30年高
港GDP預測下調至1-2% 財爺：別太悲觀

港GDP預測下調至1-2% 財爺：別太悲觀
防疫及因應俄烏情勢獲好評 岸田支持率升至63%

防疫及因應俄烏情勢獲好評 岸田支持率升至63%
美國4月CPI微降 續寫40年高點 通膨無冷卻跡象

美國4月CPI微降 續寫40年高點 通膨無冷卻跡象

熱門新聞

市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

2022-05-09 16:32
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

2022-05-13 09:42
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德力挺特斯拉，但最新申報資料顯示，她剛脫售一些特斯拉持股，同時還買進一些通用汽車股票。（路透）

「女股神」變心？減持特斯拉、買進GM股票

2022-05-10 12:36
微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
由於反彈再次失敗，美股繼續拋售，股市12日走跌。(美聯社)

蘋果跌入熊市 道指連挫六日

2022-05-12 16:32

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除
南加台灣教會爆槍殺案 1死5傷 兇嫌68歲疑似台人

南加台灣教會爆槍殺案 1死5傷 兇嫌68歲疑似台人

南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代

南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代