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美歐攜手推晶片生產 力抗俄國假訊息活動

中央社法國沙克萊16日綜合外電報導
美國與歐盟16日將宣布，設立半導體供應鏈干擾的早期預警系統。路透
美國與歐盟16日將宣布，設立半導體供應鏈干擾的早期預警系統。路透

美國與歐洲聯盟（EU）今天宣布一項聯合行動，目標為促進晶片生產，以及因應俄羅斯就烏克蘭戰爭散播假訊息的問題。

法新社報導，雙方今天在法國巴黎郊外的沙克萊（Saclay）進行貿易與技術委員會（Trade and Technology Council）會議。這個論壇成立於去年，部分目標在於抗衡中國科技影響力漸增。

但歐盟與美國官員這次更專注於俄羅斯入侵烏克蘭所衍生的難題，尤其是假訊息問題。

貿易與技術委員會在會後聲明中，指控俄國在烏克蘭「對事實發動全面攻擊」，並承諾建立「早期因應架構」來對付未來危機中的假訊息。

委員會也承諾會對全球其他地方的俄國假消息攻勢採取行動，同時指控莫斯科試圖撇清侵烏戰爭造成糧食短缺的責任。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）表示：「我們看到俄國入侵造成的損害遍布全球。」

貿易與技術委員會的聲明表示，實際作法可能包括挹注資金或其他支援，來推廣「值得信賴、以事實為基礎的訊息」管道。

貿易與技術委員會另指出，在限制出口航太、網路監視先進科技以牽制俄國作戰方面，委員會的努力已起到作用。

至於貿易與技術委員會其他主要目標，亦即晶片生產、稀土等科技業重要物質的供應，則勢必與中國有所衝突。

委員會在會後聲明中表示，針對稀土磁鐵這種電動車等科技產品的重要元素，「歐盟與美國企業並未居於供應鏈重要地位」，「幾乎所有生產階段都集中在中國」。

委員會承諾會盡可能給予晶片產業最大補助。維斯塔哲昨天曾對記者說：「我們希望針對高層級的補助達成共識，讓補助不會太過頭，適切且符合比例。」

貿易與技術委員會也宣布，將設置半導體供應中斷的「預警系統」，希望藉此避免西方強權過度爭奪重要的技術零組件。

俄國 晶片 烏克蘭

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