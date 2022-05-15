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高盛大老稱要為美衰退做準備 不該放心晶片全靠台灣

編譯季晶晶／綜合外電
高盛集團下修今明兩年美國經濟成長預測。路透
高盛集團下修今明兩年美國經濟成長預測。路透

高盛集團（Goldman Sachs）經濟學家下修了今明兩年美國經濟成長的預測，以反映聯準會縮緊貨幣政策導致的金融市場震盪。在此同時，高盛資深董事長布蘭克梵（Lloyd Blankfein）敦促企業和消費者，為美國經濟衰退做好準備。此外，他也提到美國的半導體供應仰賴台灣，是否妥當的問題。

以Jan Hatzius為首的高盛經濟學家在周日發布的報告裡表示，現在預計美國經濟今年將成長2.4%、明年成長1.6%，低於先前預測的2.6%和2.2%。

他們說，成長放緩應能減少事求人的狀況，失業率雖略微提高，但可避免急劇上升。高盛經濟學家預計，失業率在未來幾個月降到3.4%之後，2023年底將升到3.7%。

高盛董事長資深布蘭克梵周日接受哥倫比亞廣播公司《Face the Nation》節目訪問時表示，美國有「非常非常高的風險」會出現經濟衰退：「如果我經營一家大公司，會為此做好充分的準備。如果我是消費者，也會做準備。」

布蘭克梵說，經濟衰退「並非註定」，有「很窄的路」可以避開。他說聯準會擁有「非常強大的工具」能抑制通膨。隨著供應鏈壓力緩解和中國大陸防疫封控放鬆，一些通膨「將消失」，不過，「其中部分因素更具黏性，例如能源價格。」

他指出，長期以來美國人受益於全球化，較低廉的海外勞動成本降低了商品和服務的價格。他問：「我們現在會放心依賴那些不在美國境內、我們無法掌控的供應鏈嗎？我們所有的半導體都從台灣買，那裡也是中國的目標，我們覺得這樣好嗎？」

另根據金融時報引述高盛備忘錄報導，高盛為了留住人才，將允許合夥人和董事總經理職級的高階人員在需要時請假，休假天數無上限。資淺員工的假期仍有上限，但依本月推出的新政策，每年年假至少多兩天。

根據報導，從2023年起，所有高盛員工每年都必須休假三周。新休假政策是在該集團初級分析師抱怨，每周工作長達100小時、在「不人道」條件下身心健康下滑的一年多後實施。

高盛 供應鏈 聯準會

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