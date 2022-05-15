美股續探底？上海真復工？ 5件事不可不知

多數投資人認為，美科技股報復性大漲，僅是賣過頭的反彈，在貨幣緊縮的周期中，仍可能繼續探底；不過，在Fed下個月開會前的這幾周，美股或許得以稍事喘息。（路透）

美國股市三大指數 上周五（13日）聯袂勁揚，那斯達克指數更大漲3.8%，為2020年11月來最大漲勢。多數投資 人認為，美科技股報復性大漲，僅是賣過頭的反彈，在貨幣緊縮的周期中，仍可能繼續探底；不過，在Fed下個月開會前的這幾周，美股或許得以稍事喘息。以下是最值得關注的五件外電和兩岸要聞：

•那指反攻 漲勢一年半最大

那斯達克延續上周四尾盤反彈走勢，上周五繼續大漲3.8%，費城半導體指數更勁漲5.1%，輝達狂漲9.5%、台積電ADR大漲3.3%，較台股溢價拉大至6.1%。

史坦普500指數上周五也大漲2.4%，重返4,000點關卡；道瓊上漲434點。不過一周下來，三大指數仍然收黑，史坦普500和那斯達克各跌2.4%和2.8%，連六周下跌；道瓊跌2.1%，連七周收黑，創下2001年7月來最長頹勢。

對科技股來說，最令人鼓舞的可能是公債殖利率 持續不斷的漲勢已放緩。美國10年期公債殖利率上周五已由一周前高峰3.2%，回到2.93%。

Leuthold集團首席投資策略師鮑森說：「整年下來，短期殖利率一直推升10年期殖利率。」他指出，由於債市的通膨預期也回穩，利率市場壓力減低，應有助於美股上漲。

•美通膨是否觸頂 秋天是關鍵

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，美國通膨年增率須「連續幾個月」都呈現縮小狀態，才能安全得出通膨已經觸頂的結論。

她說，如果數據並未顯示問題改善，考慮在9月聯準會（Fed）利率會議上，支持加快升息腳步。

梅斯特13日在一場貨幣政策論壇致詞時表示：「通膨走高的風險仍然很大，特別是俄烏戰爭持續，加上中國大陸清零防疫政策會更擾亂供應鏈。」

她說：「我需要數個月的時間來看通膨數據是否連續幾個月都穩定往下，然後才能夠下結論說通膨已經觸頂了。」

•索羅斯vs.巴菲特 新舊能源押寶

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司再度敲進西方石油公司（Occidental Petroleum，OXY）股票，在這家能源巨擘的持股比擴大到15.3％。另一位知名投資人索羅斯的投資基金，上季則繼續加碼電動車新創Rivian。兩位同為91高齡的富豪投資人，對於「能源」的看法顯然不太一致。

根據13日的申報文件，波克夏5月10和14日共加碼約90萬股西方石油的股票，在這家石油公司的持股因而增至1億4,320萬股，價值約85億美元。西方石油13日股價收漲8.21%至每股64.08美元，今年來股價已暴漲121％，相較下，美股大盤史坦普500指數今年來下跌15.6％。

另外，億萬富豪索羅斯（George Soros）的投資基金上季加碼買進電動車製造商Rivian ，並敲進另兩家電動車蔚來汽車（Nio）和Lucid Motors。由於Rivian的股價今年大幅下跌，這筆投資尚未獲得回報，不過13日提交的申報資料顯示，索羅斯基金截至3月31日的一季間又買進600萬股，顯然在Rivian第1季股價腰斬之際，索羅斯繼續加碼Rivian。•上海將分階段推進復商復市上海市副市長陳通周日的發布會上表示，購物中心、百貨商場、超市賣場、便利店、藥店等商業網點逐步有序恢復線下營業，餐飲、理髮和洗染服務也逐步有序恢復，餐飲服務實行線上、線下外賣。根據當地衛生部門的聲明，上海周六報告1,203例無癥狀感染者和166例新冠肺炎確診病例，在隔離管控外無新增確診病例。北京周六報告41例本地新冠病例，低於前一天的56例。北京已要求房山區暫停所有公共交通和叫車服務，並要求居民居家辦公，該區周六發現12例感染者。特斯拉周日裝船4,000多輛電動車即將從上海出港。

•歷史性轉變 芬蘭和瑞典將申請加入北約

芬蘭和瑞典將申請加入北約，俄羅斯對烏克蘭的入侵促使這兩個北歐國家結束軍事中立時代。

芬蘭總統尼尼斯托和總理馬林周日在赫爾辛基的記者會宣布正式決定，並預計國會將在未來幾天投票批准。在鄰國瑞典，執政黨社會民主黨也改變了他們長期以來反對加入北約的意見，消除與芬蘭一道提出申請的最後障礙。

這意味著歐洲安全格局將發生非常重大的變化，俄羅斯對烏克蘭的戰爭已經導致一些轉變，包括德國顯著增加國防開支。2月24日爆發的入侵幾乎在一夜之間改變了芬蘭和瑞典反對加入北約的民意，儘管俄羅斯一直警告兩國潛在的後果。

北約成員國資格的申請需要獲得所有現有成員國議會的批准，這個過程可能需要數月時間，然後才獲准加入並開始享受第5條規定的集體防禦承諾。兩國已經得到美國和英國等盟國的額外安全措施承諾，適用於在提交申請到正式加盟之間的所謂灰色期。