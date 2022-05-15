滬鉛7連跌創今年新低 專家稱車市慘澹拖累需求

鉛價跌到今年新低，主因汽車銷量不佳，鉛蓄電池生產受阻。（新華社）

隨長三角推進復工 復產，中國有色金屬行業陸續回暖，但今年來持續震盪的鉛價，近期卻連七降，使得上海期貨交易所滬鉛期貨主力合約價格跌至今年以來新低。專家指出，鉛消費有80%以上來自鉛蓄電池，相關需求不佳主因是汽車 產銷大幅下滑。

第一財經統計，自5月6日開始至5月13日夜盤，滬鉛期貨主力合約連續下跌，跌破每公噸人民幣1萬5000元大關後，13日夜盤創下今年以來新低，每公噸報人民幣1萬4750元。

截至13日夜盤，滬鉛期貨主力合約收報每公噸人民幣1萬4810元，短短七天內累計跌幅達6.03%；另上海有色網1號鉛錠現貨均價收於每公噸人民幣1萬4950元，累計跌幅4.32%。

寶城期貨金融研究所所長程小勇指出，鉛價持續下跌可能與以下四個方面有關係：一是當前中國國內經濟下滑，導致鉛需求自4月以來下降明顯，其中，占鉛消費80%以上的鉛蓄電池，受汽車產銷大幅下滑的影響，同樣出現產銷走弱的趨勢

二是海外鉛礦供應恢復，使得中國原生鉛減產的情況越來越少；三是先前中國國內再生鉛產量增長較快，使得鉛供應處於擴張；四是從社會庫存來看，5月鉛錠庫存遠高於去年同期，面臨去庫存的壓力。

中信建投期貨有色高級分析師王賢偉也認為，近期滬鉛下跌與其基本面略顯疲軟有關。他說，從下游消費來看，蓄電池廠家反應目前訂單情況一般，下游處在季節性淡季。

展望後市，王賢偉說，短期內下跌空間有限，因為再生鉛利潤 已過低，企業增產意願不高，將使供應量出現收縮。與此同時，隨疫情逐步得到控制，汽車等主要消費產業鏈逐漸復工復產，下游需求或將恢復。

對於企業方面的影響，程小勇認為，鉛價若持續下跌，有利於下游鉛蓄電池企業，在其他原材料價格高漲的情況下，緩和部分利潤受原材料擠壓的壓力，改善其經營環境。