我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

滬鉛7連跌創今年新低 專家稱車市慘澹拖累需求

記者陳政錄／即時報導
鉛價跌到今年新低，主因汽車銷量不佳，鉛蓄電池生產受阻。（新華社）
鉛價跌到今年新低，主因汽車銷量不佳，鉛蓄電池生產受阻。（新華社）

隨長三角推進復工復產，中國有色金屬行業陸續回暖，但今年來持續震盪的鉛價，近期卻連七降，使得上海期貨交易所滬鉛期貨主力合約價格跌至今年以來新低。專家指出，鉛消費有80%以上來自鉛蓄電池，相關需求不佳主因是汽車產銷大幅下滑。

第一財經統計，自5月6日開始至5月13日夜盤，滬鉛期貨主力合約連續下跌，跌破每公噸人民幣1萬5000元大關後，13日夜盤創下今年以來新低，每公噸報人民幣1萬4750元。

截至13日夜盤，滬鉛期貨主力合約收報每公噸人民幣1萬4810元，短短七天內累計跌幅達6.03%；另上海有色網1號鉛錠現貨均價收於每公噸人民幣1萬4950元，累計跌幅4.32%。

寶城期貨金融研究所所長程小勇指出，鉛價持續下跌可能與以下四個方面有關係：一是當前中國國內經濟下滑，導致鉛需求自4月以來下降明顯，其中，占鉛消費80%以上的鉛蓄電池，受汽車產銷大幅下滑的影響，同樣出現產銷走弱的趨勢

二是海外鉛礦供應恢復，使得中國原生鉛減產的情況越來越少；三是先前中國國內再生鉛產量增長較快，使得鉛供應處於擴張；四是從社會庫存來看，5月鉛錠庫存遠高於去年同期，面臨去庫存的壓力。

中信建投期貨有色高級分析師王賢偉也認為，近期滬鉛下跌與其基本面略顯疲軟有關。他說，從下游消費來看，蓄電池廠家反應目前訂單情況一般，下游處在季節性淡季。

展望後市，王賢偉說，短期內下跌空間有限，因為再生鉛利潤已過低，企業增產意願不高，將使供應量出現收縮。與此同時，隨疫情逐步得到控制，汽車等主要消費產業鏈逐漸復工復產，下游需求或將恢復。

對於企業方面的影響，程小勇認為，鉛價若持續下跌，有利於下游鉛蓄電池企業，在其他原材料價格高漲的情況下，緩和部分利潤受原材料擠壓的壓力，改善其經營環境。

汽車 復工 利潤

上一則

美日峰會定23日登場 傳將敲定半導體研發製造合作

下一則

等待17日聯準會主席談話 「防禦性類股」成投資人新歡

延伸閱讀

上海新增感染者減2成 北京仍膠著

上海新增感染者減2成 北京仍膠著
單日41死創新高 專家示警：台灣疫亡高峰期恐來襲

單日41死創新高 專家示警：台灣疫亡高峰期恐來襲
疫後房東越來越刁 專家支招3條件助租理想房

疫後房東越來越刁 專家支招3條件助租理想房
年長者如何避免仇恨犯罪 犯罪專家建議上網下載手冊

年長者如何避免仇恨犯罪 犯罪專家建議上網下載手冊

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

2022-05-09 16:32
Trader Joe's靠銷售酒品闖出一片生天。（記者張大仁攝）

Trader Joe 原來真的是一個人的名字

2022-05-08 22:17
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

2022-05-13 09:42
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德力挺特斯拉，但最新申報資料顯示，她剛脫售一些特斯拉持股，同時還買進一些通用汽車股票。（路透）

「女股神」變心？減持特斯拉、買進GM股票

2022-05-10 12:36

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係