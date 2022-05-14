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越跌越買 索羅斯上季加碼電動車股Rivivan 出清Fisker

編譯劉忠勇／綜合外電
索羅斯投資電動車製造商Rivian帳面價值腰斬之際，卻越跌越買。（路透）
索羅斯投資電動車製造商Rivian帳面價值腰斬之際，卻越跌越買。（路透）

億萬富豪索羅斯（George Soros）的投資基金上季加碼買進電動車製造商Rivian ，並敲進另兩家電動車蔚來汽車（Nio）和Lucid Motors ，但出清對Fisker的持股。

索羅斯基金2月即披露購買近2,000萬股Rivian股票，當時價值約20億美元。

由於Rivian的股價今年大幅下跌，這筆投資尚未獲得回報，不過周五提交的申報資料顯示，索羅斯基金截至3月31日的期間又買進600萬股，顯然在Rivian第1季股價腰斬之際，索羅斯繼續加碼Rivian。

Marketwatch估算，索羅斯基金如今持有的Rivian股票達到大約2,590萬股，價值約6.93億美元。Rivian的股價今年重挫約74%，標普500指數則下跌約16%。

Rivian的股價在周五盤後交易下跌0.2%，先前在正常交易日收盤上漲逾9%。投資人對這家電動車製造商維持2.5萬輛產量目標感到滿意。

申報資料也披露索羅斯基金對電動車製造商Lucid和蔚來汽車建立持股，並出清電動車製造商Fisker和汽車製造商通用汽車（GM）持股。

此外，索羅斯還出清Lyft和Peloton Interactive的持股。

索羅斯基金新增的投資還包括美國銀行、Etsy Inc. (ETSY)和Eventbrite。

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