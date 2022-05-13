香港疫情回穩 國泰航空要重新招募3千名空服地勤

港媒稱，國泰航空預計重新招募最少3000名空服員和地勤人員。(路透)

據港媒報導，香港疫情 回穩，外防輸入措施本月初開始鬆綁，為航空業帶來曙光。因應航班需求上升速度較預期為快，加上最新評估全球航空業有機會在明年下半年明顯復甦，國泰航空已開始「超前部署」，繼去年重新招聘機師後，預計下個月也將恢復招聘空服員和地勤人員，初估招聘人數最少將達3,000人。

報導稱，國泰航空還在統計所需人手，若連同工程人員，未來實際招聘人手數目還可能達到6,000至7,000人，當中一半為空服員，並且會考 慮返聘前員工。

消息人士坦言，目前香港航空業景氣仍然很差，但預期業務終將回升。由於培訓新晉機師最少需要一年以上時間，國泰航空去年就已從新開始招聘，當中包括前國泰機師或從其他航空公司聘請的機師，並於今年初重新展開見習培訓機師計畫。

報導指出，國泰航空正部署今年中展開更大規模的招聘，主要招募空服員和地勤人員，招聘人數最少達到3,000人。由於人數眾多，據稱，國泰航空暫時未確定具體的招聘方式。

消息人士表示，空服員最少也需要兩個月左右的培訓，但每次只能開班培訓數十人。因此經評估後，國泰航空今年中便會開始重新招聘。若能計算準確，每月聘請數百人，一整年也可聘請數千人，可剛好配合業界的復甦步伐。

另一做法是，聘請較預計所需略多的人手，以空服員為例，每人飛行時數就會減少一些，直到業務全面復甦時，再慢慢增加空服員的飛行時數。