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那指反彈近4% 道指上漲466點

財經新聞組／綜合報導
在馬斯克宣布暫停收購交易後，推特暴跌9.69%，因為他正在等待有關該平台虛假帳戶的更多細節。美聯社
在馬斯克宣布暫停收購交易後，推特暴跌9.69%，因為他正在等待有關該平台虛假帳戶的更多細節。美聯社

由於投資人希望將史坦普500指數熊市區域帶出，並從本周的大幅下跌中反彈，美股13日上漲。

道瓊工業平均指數上漲466.36點或1.47%至3萬2196.66點。史指上漲93.81點或2.39%至4023.89點。那斯達克綜合指數上漲434.04點或3.82%至1萬1805點。

史指收盤創下5月4日以來最佳單日走勢，那指則是2020年11月來最大單日漲幅。

即使股指大漲，主要股指本周仍然走低。道指下跌2.14%，為2001年以來首次連續7周下跌；史指下跌2.4%，創2011年以來最長周跌幅；那指本周下跌2.8%。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「就像樹木不會爬上天一樣，股價也不會永遠下跌。」「即使在修正和接近熊市的情況下，它們也往往會經歷紓壓反彈，這就是今天市場的走勢。」

史指所有類股均走高，其中消費性非必需品和資訊科技類股分別上漲4.1%和3.4%。這是一次全面的反彈，史指約95%的股票都呈上揚。

Nike和Salesforce分別上漲4.74%和4.1%，領漲道指。美國運通和波音分別上揚3.58%和3.3%，也出了一分力。

受挫的科技股也捲土重來，Meta Platforms和Alphabet分別上漲3.86%和2.84%，而特斯拉上漲5.71%。半導體輝瑞和AMD也分別上漲9.47%和9.26%。而蘋果在12日成為最後一個跌入熊市的大型科技公司後上漲3.19%，脫離熊市。

繼12日強勁上漲之後，被大量放空的迷因股票AMC Entertainment和GameStop分別上漲5.54%和9.85%。

與此同時，在馬斯克宣布暫停收購交易後，推特暴跌9.69%，因為他正在等待有關該平台虛假帳戶的更多細節。在其他新聞方面，在加密CEO班克曼弗列德(Sam Bankman-Fried)收購股份後，Robinhood飆升24.88%。

幾個月來，股市一直在暴跌，從去年底高成長但未獲利的科技股開始，最近幾周甚至蔓延到現金流狀況良好的公司。跌幅已經抹去股市自2020年3月的疫情低點起漲的大部分漲幅。

LPL Financial策略師德垂克(Ryan Detrick)表示，到目前為止，史指和道指已經避免熊市，但13日的反彈並不意味著市場已經走出困境。

他說，「在我們看來，可能不會有太多的下行風險，但可能還會進一步下跌。」並補充說，如果不是經濟衰退，熊市平均往往會在23%至25%左右觸底。

近幾個月股市表現不佳的一個原因是高通膨，以及聯準會(Fed)試圖透過升息來控制物價。Fed主席鮑爾12日接受NPR專訪時表示，他不能保證在不導致經濟衰退的情況下降低通膨率的「軟著陸」。

即使美股在Fed 3月首次升息後經歷為期2周的上漲，但這些漲幅很快在4月被殘酷地抹去，5月拋售仍繼續。但有些跡象，像是投資人情緒調查和本周美國國債市場開始止穩，代表跌勢可能接近尾聲，但許多投資人和策略師表示，市場可能需要再次大幅下跌。

Delos Capital Advisors首席投資策略師史密斯(Andrew Smith)說，「目前的股市真的一直在等待底部，尋求紓壓反彈。但是，歸根結柢，從來沒有一個真正可投降的日子。」

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