全球哪邊塞港嚴重？平均在港時間上海2.12天 美西7.8天

中國媒體報導上海港嚴重塞港，但上港集團否認，圖為上海洋山港碼頭。新華社

復工 復產的關鍵指標之一在於港口是否能順暢運行。部分媒體報導，上海因疫情 防控導致塞港狀況惡化，但中國交通運輸部12日晚間發布的《航運交易公報》（以下簡稱《公報》）顯示，4月份，中國主要港口綜合服務水平保持平穩，反而歐美主要港口在港時間增長。

船舶在港時間是指，船舶抵達港口待泊錨地到靠泊完成裝卸作業離開泊位之間的總時長。該指標能體現港口設施設備、引航、調度、裝卸、集疏運、口岸通關等綜合效率；而船舶在泊時間是指，船舶抵靠泊位進行裝卸作業到完成作業離開泊位的總時長。該指標主要反映了港口在泊期間的裝卸作業效率。

公報顯示，中國港口4月份船舶平均在港時間、在泊時間分別為1.80天（上期1.78天）、1.07天（上期1.10天），與上期相比基本持平，且優於其他11個國外主要港口船舶平均在港在泊時間（3.30天、2.40天）。

其中上海港平均在港時間2.12天，年減34.0%。美國西海岸主要港口平均在港時間較長，洛杉磯港 和長灘港在港時間分別為7.80天和6.98天。其他歐美港口平均在港時間也呈現上升趨勢，其中紐約港和漢堡港船舶平均在港時間分別為3.88天和4.19天，年增67.2%和92.2%。

事實上，美國港口自疫情發生以來，塞港狀況嚴峻，除了因碼頭工人、貨運司機因染疫無法上工外，近期還有美國西岸碼頭工人與貨物裝卸公司正進行勞資談判，全球貨物運輸的風險仍未減緩。