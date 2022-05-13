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美股跌深反彈 早盤漲逾200點、逃過熊市

編譯陳家齊／綜合外電
美股13日漲逾200點。路透
美股13日漲逾200點。路透

美國股市在連續六個交易日下挫後，今在本周最後一天終於反彈，道瓊工業指數開盤回漲逾200點，標準普爾500指數回漲約1.1%，暫時逃過陷入熊市的命運。已經跌入熊市的那斯達克綜合指數也回彈1.6%。

道瓊工業指數與標普500指數在周三曾一度試圖反攻，但後繼無力還是收低，到了12日，標普500指數已經比起今年1月的高點回跌約18%，距離陷入熊市的20%跌幅僅一步之遙。那斯達克綜合指數則是已比先前高點重挫29%，仍深陷在熊市之中。

花旗集團策略師威勒表示，美股先前的暴漲明顯偏離長期趨勢，呈現泡沫化的狀況，今年這波回跌正在使美股逐漸回到正常價位。其他分析師先前則警告，最近的回漲往往都是都是「逃命波」，投資人多無意願逢低承接，而是趁機出清股票。

在主要龍頭股中，蘋果公司（Apple）股價已經在周四收盤時跌入熊市，這波大跌已經使得許多類股在新冠疫情期間的漲幅全數回吐。投資人憂心高漲的通膨讓聯準會（Fed）鐵了心要升息，最終可能讓美國經濟「著陸」，只看是能夠避免掉經濟衰退的軟著陸，還是一頭栽進衰退的硬著陸。

聯準會主席鮑爾12日受訪時表示，聯準會無法保證能靠「軟著陸」就能解決通膨危機。分析師多仍預期今年美國應可避免連續兩季經濟負成長進入正式的經濟衰退，但全年經濟增長率很有可能是負的，因為近兩個月來衝破8%的通膨，已使聯準會無法繼續對市場採取激勵性的貨幣政策。

指數 熊市 聯準會

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