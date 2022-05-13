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墨比爾斯：比特幣將貶至1萬美元 逢低買進行不通

編譯湯淑君／綜合外電
「新興市場教父」墨比爾斯認為，比特幣仍有下跌空間，此刻逢低買進策略不可行。路透
「新興市場教父」墨比爾斯認為，比特幣仍有下跌空間，此刻逢低買進策略不可行。路透

有「新興市場教父」之稱的知名投資墨比爾斯（Mark Mobius）警告，儘管比特幣最近大跌，「逢低買進」策略不再行得通，並預言一旦加密幣市場崩盤，可能在數月後把比特幣價格摜壓到1萬美元。

比特幣過去一周來跌得淒慘，本月9日至12日跌幅深達23%。比特幣13日行情回穩，最新報價回升到3萬美元以上，但仍比5月初的價位摔落21%，跟去年11月攀抵的68,991美元顛峰價相比更是腰斬（跌幅超過55%）。

墨比爾斯接受倫敦財經媒體Financial News（FN）訪問時表示，有些加密幣交易員採行「逢低買進」（buy the dip）策略，在相對低點買進等價格漲高時再賣出，之前這種操作顯得相當成功，但現在情況不同了，「在市場還有下跌空間時，這並不是可行的策略」。

他說：「這次不管用了，除非比特幣觸及20,000美元，屆時可能會有一陣反彈，但之後下一個目標會是10,000美元。」

根據CoinMarketCap的資料，這波賣壓已造成加密幣全球總市值大縮水，從去年11月的2.9兆美元銳減至1.2兆美元。

墨比爾斯先前即警告加密幣價格波動劇烈，他認為一些投資人對比特幣趨之若鶩，是因為提供的利息遠高於銀行存款利息。去年10月他向FN表示，加密幣泡沫「可能爆掉」，而這個風險「應會引起央行注意」。

比特幣 墨比爾斯 投資

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