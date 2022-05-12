Fed主席鮑爾獲參院同意連任 重申6月、7月適合升息2碼

鮑爾重申，Fed並未「積極考慮」比50個基點更大幅度升息。（路透 ）

聯準會（Fed）主席鮑爾 重申，未來兩次會議可能各升息 0.5個百分點，但並不完全排除可能更大幅度升息。舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）也支持在接下來的兩次會議每次升息個0.5百分點。

參議院周四投票確認鮑爾連任Fed主席，肯定他有能力解決數十年來最高的通貨膨脹。鮑爾的人事案以80-19的壓倒性多數通過之際，美國正遭逢物價飛漲的局面。有人指責Fed行動太慢，人民怨聲載道，總統拜登 的支持率也受到影響。

鮑爾周四接受Marketplace公共電台訪問，明白表示他要控制通膨的決心，但他也承認一面要控制通膨，又要避免引發經濟衰退，可能取決於Fed無法掌握的因素。

鮑爾說：「若經濟表現不出意料，接下來兩次會議各升息50個基點是合適的。」

當問到他是否排除更大幅度75個基點的升息，鮑爾重申4日在Fed在記者會上的說法，即Fed並未「積極考慮」更大幅度升息，但他也強調：「如果情況比預期更惡劣，我們準備做得更多。」

戴利同日接受彭博電視訪問時說：「在我看來，以50個基點為單位的上調相當合理，而且現在我沒有理由認為經濟會因為接下來的兩次會議上這樣做就陷入停滯。」她也說，市場猜測升息75個基點「並非主要考量」。

「我預計在我們進行這些升息並取消經濟刺激措施時，金融環境將進一步緊縮，」她說，「我認為我們已經在這方面有了好的開始，但我希望看到金融環境繼續緊縮，那將有助於供需恢復平衡。」