蘋果跌入熊市 道指連挫六日

由於反彈再次失敗，美股繼續拋售，股市12日走跌。(美聯社)

由於反彈再次失敗，美股繼續拋售，股市12日走跌。

道瓊工業平均指數 下跌103.81點或0.33%至3萬1730.3點，連續第6天下跌。史坦普500指數下跌5.09點或0.13%至3930.08點。那斯達克綜合指數微升6.73點或0.06%至1萬1370.96點。

股指本周幾可確定繼續下跌。

早盤股指試圖反彈，交易員買入跌深的股票 。道指一度上漲80點至盤中高點，而那指上漲1.6%。盤中最低道指一度下跌逾500點，而那指下跌2.25%。

史指創下今年新低，收盤較52周高點下跌逾18%，更接近熊市 區域。

Truist策略師勒納(Keith Lerner)在談到早盤走勢時表示，「即使處於熊市，熊市中的反彈也可能非常劇烈。」「我認為，至少短期內，考慮到當前的超賣程度，開始有人開始陸續介入其中一些受創最嚴重的領域，這至少是過去幾天一片紅色和陰暗的海洋中的一線希望。」

隨著市場再次難以選擇方向，而史指處於熊市邊緣，漲幅收斂。在主要股指中，那指是唯一處於熊市區域的股指，隨著科技股繼續受到重創，它已較歷史高點下跌超過30%。

Cerity Partners分析師李班紹(Jim Lebenthal)表示，「這是個出於情緒而非理性邏輯進行交易的市場。」「無論過去幾天，每天早上都會先出現反彈，然後就慢慢消失。」

一些嚴重被放空的個股領漲早盤的短暫反彈，並繼續走高。Lucid飆升 13.2%，而GameStop和AMC分別上漲30%和20%，隨後漲幅回落。Rivian Automotive在公布最新財報業績後也飆升17.96%。而早盤一度觸及2年低點的Carvana飆升24.67%。

雖然尚不清楚是什麼推動Lucid、GameStop和AMC的急漲，但這可能意味著正在出現軋空力道，從今年被高估的疫情贏家的巨額虧損中獲利的對沖基金，最終只能買進股份來平倉。

放空是一種策略，基金出售從投資銀行借來的股票，因此為了結束交易，它們需要購買股票並將其歸還。軋空是由買股導致的反彈。

Schwab金融中心交易和衍生品總經理弗雷德里克(Randy Frederick)說，可以肯定的是，這種交易行為可能代表一些大量投注遭受重創的模因股票的投資人正在加大賭注，希望能大賺一筆。

他說，「我認為這是一個絕望的舉動，這是一場賭博，這是一張希望獲得巨額獎金的彩票，他們可能猜中，但也很可能不會。」

蘋果下跌2.69%，跌入熊市，較52周高點下跌22%。沙特阿美11日超越這家科技巨頭成為世上最有價值的公司。在此同時，亞馬遜和Meta Platforms反而分別上揚1.48%和1.32%。

與此同時，迪士尼跌至2年低點，下跌0.86%。這家媒體巨頭的串流媒體用戶成長高於預期，但警告新冠疫情對亞洲公園業務的影響。

美國最新通膨數據出爐。衡量批發價格的最新生產者物價指數(PPI)同比上漲11%。

美國政府11日公布最新的消費者物價指數(CPI)讀數，顯示4月同比上漲8.3%，高於經濟學者預期，接近8.5%的40年高點。該報告導致投資人繼續拋售科技股等風險資產。