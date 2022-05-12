我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

蘋果跌入熊市 道指連挫六日

財經新聞組／綜合報導
由於反彈再次失敗，美股繼續拋售，股市12日走跌。(美聯社)
由於反彈再次失敗，美股繼續拋售，股市12日走跌。(美聯社)

由於反彈再次失敗，美股繼續拋售，股市12日走跌。

道瓊工業平均指數下跌103.81點或0.33%至3萬1730.3點，連續第6天下跌。史坦普500指數下跌5.09點或0.13%至3930.08點。那斯達克綜合指數微升6.73點或0.06%至1萬1370.96點。

股指本周幾可確定繼續下跌。

早盤股指試圖反彈，交易員買入跌深的股票。道指一度上漲80點至盤中高點，而那指上漲1.6%。盤中最低道指一度下跌逾500點，而那指下跌2.25%。

史指創下今年新低，收盤較52周高點下跌逾18%，更接近熊市區域。

Truist策略師勒納(Keith Lerner)在談到早盤走勢時表示，「即使處於熊市，熊市中的反彈也可能非常劇烈。」「我認為，至少短期內，考慮到當前的超賣程度，開始有人開始陸續介入其中一些受創最嚴重的領域，這至少是過去幾天一片紅色和陰暗的海洋中的一線希望。」

隨著市場再次難以選擇方向，而史指處於熊市邊緣，漲幅收斂。在主要股指中，那指是唯一處於熊市區域的股指，隨著科技股繼續受到重創，它已較歷史高點下跌超過30%。

Cerity Partners分析師李班紹(Jim Lebenthal)表示，「這是個出於情緒而非理性邏輯進行交易的市場。」「無論過去幾天，每天早上都會先出現反彈，然後就慢慢消失。」

一些嚴重被放空的個股領漲早盤的短暫反彈，並繼續走高。Lucid飆升 13.2%，而GameStop和AMC分別上漲30%和20%，隨後漲幅回落。Rivian Automotive在公布最新財報業績後也飆升17.96%。而早盤一度觸及2年低點的Carvana飆升24.67%。

雖然尚不清楚是什麼推動Lucid、GameStop和AMC的急漲，但這可能意味著正在出現軋空力道，從今年被高估的疫情贏家的巨額虧損中獲利的對沖基金，最終只能買進股份來平倉。

放空是一種策略，基金出售從投資銀行借來的股票，因此為了結束交易，它們需要購買股票並將其歸還。軋空是由買股導致的反彈。

Schwab金融中心交易和衍生品總經理弗雷德里克(Randy Frederick)說，可以肯定的是，這種交易行為可能代表一些大量投注遭受重創的模因股票的投資人正在加大賭注，希望能大賺一筆。

他說，「我認為這是一個絕望的舉動，這是一場賭博，這是一張希望獲得巨額獎金的彩票，他們可能猜中，但也很可能不會。」

蘋果下跌2.69%，跌入熊市，較52周高點下跌22%。沙特阿美11日超越這家科技巨頭成為世上最有價值的公司。在此同時，亞馬遜和Meta Platforms反而分別上揚1.48%和1.32%。

與此同時，迪士尼跌至2年低點，下跌0.86%。這家媒體巨頭的串流媒體用戶成長高於預期，但警告新冠疫情對亞洲公園業務的影響。

美國最新通膨數據出爐。衡量批發價格的最新生產者物價指數(PPI)同比上漲11%。

美國政府11日公布最新的消費者物價指數(CPI)讀數，顯示4月同比上漲8.3%，高於經濟學者預期，接近8.5%的40年高點。該報告導致投資人繼續拋售科技股等風險資產。

熊市 指數 股票

上一則

俄幣盧布竟成今年表現最佳貨幣 奈何看得到吃不到

下一則

Fed主席鮑爾獲參院同意連任 重申6月、7月適合升息2碼

延伸閱讀

阻葛謨捲土重來 紐約民主黨擬立法禁他動用競選資金

阻葛謨捲土重來 紐約民主黨擬立法禁他動用競選資金
美股最錢線／科技股失寵 能源成新歡

美股最錢線／科技股失寵 能源成新歡
時代的眼淚 蘋果停產iPod Touch

時代的眼淚 蘋果停產iPod Touch

蘋果今年跌20%丟了全球市值龍頭寶座 遭Aramco超車

蘋果今年跌20%丟了全球市值龍頭寶座 遭Aramco超車

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
美股5日遭遇今年最糟單日走勢，大幅回落並完全抹去前一交易日的漲勢，這一驚人逆轉加深了2022年的跌幅。(路透)

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

2022-05-05 16:32
在市場評估美國聯邦準備理事會（Fed）加強對抗通膨可能造成的影響之際，華爾街股市主要指數今天盤中重挫，回吐昨天漲幅。美聯社

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

2022-05-05 14:45
美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

2022-05-09 16:32
Trader Joe's靠銷售酒品闖出一片生天。（記者張大仁攝）

Trader Joe 原來真的是一個人的名字

2022-05-08 22:17

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因