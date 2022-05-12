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TerraUSD穩定幣崩潰、加密市場大逃殺 比特幣摜破2.7萬

編譯葉亭均／綜合報導
比特幣失守27000美元關卡。（路透）
比特幣失守27000美元關卡。（路透）

在穩定幣TerraUSD價格失去與美元1比1掛勾後，加密貨幣市場賣壓加劇，支撐一些最受歡迎的去中心化金融協議（DeFi）的加密貨幣暴跌，資金出逃也拖累比特幣12日繼續重挫，失守27000美元關卡，觸及16個月低點。

比特幣12日大跌超過6%，跌至26850美元，為2020年12月來最低，乙太幣則重挫12%；去中心化金融領域最愛的加密貨幣Avalanche暴跌約34%、Solana重挫超過30%、Aave下跌25%。

TerraUSD演算法穩定幣在跌破1美元價格後，一直在30美分和90美分間動盪，在台灣時間12日下午2時30分左右，報價約60美分，而其相關代幣Luna則暴跌約95%。

根據華爾街日報報導，穩定幣日益受到投資人青睞，這是一種以幣價「穩定」著稱的加密貨幣類型。雖然多數受歡迎的穩定幣是以美元、美元計價債務等資產做為擔保，來維持其幣價與某種傳統貨幣或一籃子貨幣掛鉤，但TerraUSD卻是演算法穩定幣，仰賴金融工程來維持其與美元的匯價連動。

TerraUSD與美元匯率脫鉤，始於周末一連串從去中心化銀行Anchor Protocol大幅提領TerraUSD開始。

為彭博資訊意見專欄撰稿的加密貨幣投資者Aaron Brown表示，TerraUSD（或稱UST）的崩潰，削弱市場對所有流動性協議的信心。如果UST失敗，Aave或許也會失敗。有點像貝爾斯登失敗的時候，人們的注意力就集中在雷曼銀行是否會倒閉一樣。

Piper Sandler首席市場技術分析師Craig W. Johnson在電話中表示：「市場是否被TerraUSD發生的事情嚇壞了？答案是肯定的。」技術分析派表示，比特幣現在需要維持在28000美元，跌破這個水準，可能會引發新一輪拋售潮。

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