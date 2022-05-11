蘋果今年跌20%丟了全球市值龍頭寶座 遭Aramco超車

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）11日成為全球市值第一大公司。（路透）

蘋果 （Apple）11日讓出全球第一大市值公司的寶座，新王者是沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）。通膨升高的陰霾令科技股失色，而油價高漲讓原油生產公司揚眉吐氣，股價 此消彼長，全球市值排行因此重新洗牌。

Aramco周三股價創新高，市值衝高至約2.43兆美元，是2020年以來首次超越蘋果。蘋果同日股價收跌5.2%，報146.5美元，市值為2.37兆美元。

彭博資訊說，即便Aramco第一名的寶座可能沒辦法久坐，蘋果很快會再搶回王冠，但周三的排行變化凸顯了全球經濟現在的主要力道。

油價飆，有助Aramco獲利，卻進一步推升通膨，美國聯準會（Fed）被迫升息 。升息又令更多投資人看壞科技公司未來的營收，進而拉低科技股股價。

Tower Bridge Advisors投資長James Meyer說：「以商業模式或基本面，蘋果與Aramco無法比較。但是通膨和供應緊縮等因素，已改善大宗商品的前景。」

蘋果公司市值在今年稍早一度高達3兆美元，當時大約比Aramco的市值還多1兆美元。不過此後迄今，蘋果股價跌了近20%，Aramco則上漲28%。

Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey認為，這次科技公司若要重新稱王，或許需要花長一點的時間，畢竟Fed今年準備至少再升息150個基點，另外俄烏戰爭還沒看到解決之道，「許多科技股遭遇恐慌性的抛售，資金流向顯然轉向能源股，主要是看好相關的大宗商品價格，能源類股轉俏」。Ghriskey說，Aramco這類公司明顯受惠於這種環境。

除了通膨、升息，蘋果最近公布財報時，也強調供應鏈吃緊的困境。不過蘋果業績仍穩定成長，資產負債表又強健，在科技股中還是相對安全的選擇，市場認為今年跌幅不至於太大，今年來的跌幅也低於那斯達克100指數今年來的24.8%跌幅。

以美國公司而言，蘋果仍是市值第一；微軟以市值1.95兆美元排第二。

標普500能源類股今年至今上漲40%，Occidenta是其中表現最佳的股票，漲幅高達107%。今年初布蘭特原油每桶約78美元，現在已漲到每桶108美元。

Tower Bridge的Meyer表示：「買家處於熊市時，不會被合理的估值誘惑，而是要撿便宜貨。我認為買家會按兵不動，直到價格更具吸引力才會出手。」