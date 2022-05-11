我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

國際油價大漲5% 因美燃油庫存降、俄輸歐天然氣減少

編譯葉亭均／綜合報導
國際油價周三（11日）大漲5%。(路透)
國際油價周三（11日）大漲5%。(路透)

國際油價周三（11日）大漲5%，美國燃油庫存在夏季出行旺季前猛降，且俄羅斯輸往歐洲的天然氣減少，加上俄羅斯宣布制裁一些歐洲天然氣企業，增加全球能源市場的不確定性。金價上漲，反映美國通膨數據高於預期帶來影響。

油價大漲5%

布蘭特原油7月期貨結算價上漲5.05美元，報每桶107.51美元，漲幅4.9%；紐約原油6月期貨結算價上漲5.95美元，報每桶105.71美元，漲幅6%。

美國能源資訊署（EIA）公布，餾分油庫存降至2005年5月以來最低。在美國夏季駕車旺季逼近之際，美國汽油和柴油零售價升至創紀錄水準。上周美國國內對這兩種產品的需求下降，不過，隨著美國煉廠把更多產品運往國外以替代俄羅斯供應，庫存正在減少。

另外，俄羅斯經烏克蘭輸往歐洲的天然氣周三減少四分之一，之前烏克蘭關閉一條主要輸氣管線，將之歸咎於俄羅斯占領部隊的干預。這是自衝突開始以來，經烏克蘭輸往歐洲的天然氣首次中斷情況。

這一舉動引發了人們擔憂，即在價格已經飛漲之際，未來還可能發生類似的中斷。周三俄羅斯宣布制裁31家總部位於對俄實施制裁國家的企業。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：「油價將繼續上漲，尤其是如果歐盟達成協議，計劃在今年年底前逐步停止購買俄羅斯石油。」

金價從三個月低點反彈

金價周三重啟漲勢，此前在美國公布通膨數據後一度下跌，美元走低，因投資者關注消費者物價升勢略有降溫。

現貨黃金11日收盤上漲0.77%，至每英兩1,852.40美元；美國黃金期貨結算價上漲0.7%，報每英兩1,853.70美元。

隨著汽油價格從紀錄高點回落，美國4月消費者物價漲勢放緩，這代表通膨可能已經見頂，儘管仍可能會在一段時間內持於高點，並讓美國聯準會繼續升息以讓需求降溫。

美元指數最初因通膨數據而走強，但隨後小幅下跌0.1%，這協助金價攀升。

獨立金屬交易員Tai Wong表示：「市場看到了數據，然後就賣、賣、賣，金價後來反彈，人們認為數據高於預期，但並不可怕。」「聯準會不會因這份報告而變得更加鷹派，但肯定也不會降低力度。」

現貨銀上漲1.6%，至每英兩21.58美元，白金攀升3.7% ，至每英兩999.33美元，鈀金下跌1%，至每英兩2,044.17美元。

俄羅斯 金價 油價

上一則

馬斯克延後揭露推特持股 證管會展開調查

下一則

蘋果今年跌20%丟了全球市值龍頭寶座 遭Aramco超車

延伸閱讀

俄烏戰爭衝擊能源 MidCat天然氣管有望敗部復活

俄烏戰爭衝擊能源 MidCat天然氣管有望敗部復活
美國東協峰會劍指中國 坎伯：美要公平競爭而非新冷戰

美國東協峰會劍指中國 坎伯：美要公平競爭而非新冷戰
俄羅斯入侵以來 烏克蘭損失約480萬就業機會

俄羅斯入侵以來 烏克蘭損失約480萬就業機會
美國CPI年增率8個月來首降 通膨壓力仍重

美國CPI年增率8個月來首降 通膨壓力仍重

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
美股5日遭遇今年最糟單日走勢，大幅回落並完全抹去前一交易日的漲勢，這一驚人逆轉加深了2022年的跌幅。(路透)

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

2022-05-05 16:32
在市場評估美國聯邦準備理事會（Fed）加強對抗通膨可能造成的影響之際，華爾街股市主要指數今天盤中重挫，回吐昨天漲幅。美聯社

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

2022-05-05 14:45
美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

2022-05-09 16:32
Trader Joe's靠銷售酒品闖出一片生天。（記者張大仁攝）

Trader Joe 原來真的是一個人的名字

2022-05-08 22:17

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因