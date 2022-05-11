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與Lordstown完成協議 鴻海獲北美電動車製造基地

記者馬瑞璿／台北報導
鴻海、美國商用電動輕型卡車業者Lordstown Motors台北時間12日清晨宣布，雙方正式完成代工生產製造協議以及合資開發協議簽署。（本報資料照片）
鴻海、美國商用電動輕型卡車業者Lordstown Motors台北時間12日清晨宣布，雙方正式完成代工生產製造協議以及合資開發協議簽署。（本報資料照片）

鴻海、美國商用電動輕型卡車業者Lordstown Motors台北時間12日清晨5點半對外宣布，雙方正式完成代工生產製造協議以及合資開發協議簽署；這意味著鴻海正式取得北美電動車製造基地，電動車事業跨入全新里程碑。

根據Lordstown與鴻海在2021年11月11日簽訂資產購買協議（APA），鴻海將取得俄亥俄州Lordstown現有生產和裝配廠，後續也陸續完成資產交割轉移準備，並已獲得監管單位批准。

搭配代工生產製造協議以及合資開發協議的完成，也代表鴻海正式取得Lordstown廠房，俄亥俄州將成為鴻海在北美地區第一個電動車製造基地，未來將會透過此基地服務更多電動車客戶。

資產移轉後，總計約有400位Lordstown員工轉入鴻海公司旗下，這群有專業、有經驗的團隊，將是鴻海發展電動車的即戰力。鴻海除了保障相關同仁工作權益不受影響外，未來也會透過與不同OEM車廠合作，提供北美地區員工在電動車領域，更多元且具前瞻性的工作發展機會。

鴻海與Lordstown於今天完成代工生產製造協議以及合資開發協議簽署，亦代表雙方合作進入新的里程碑。

代工生產製造協議確定了Lordstown成為鴻海第一個量產的商用車客戶，下半年開始，將會在俄亥俄州工廠生產Lordstown電動皮卡車款，鴻海也將供應部分零組件。

合資開發協議是雙方將以MIH電動車開放平台為基礎，設計開發以全球市場為目標的商用電動車。鴻海將投資5500萬美元並持有此合資公司55%股權，雙方藉由共享資源，結合鴻海、Lordstown在ICT（資通訊產業）與電動車產業的know-how（專業知識），提供所有OEM客戶，可以以更低的產量和更短的上市時間實現生產規模，大幅縮短TTM（time to market）與TTC（time to cost）門檻。

鴻海 電動車 俄亥俄州

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