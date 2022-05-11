這家新冠疫苗製造商上季首度有獲利 但仍不及市場預期

美國生技公司Novavax上季終於繳出獲利。路透

美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）上季終於不再虧損，首度繳出有獲利的成績單，並重申今年的營收 展望，維持在40億至50億美元。

Novavax今年前三個月淨利為2.03億美元，遠優於去年同期的淨損2.227億美元，然而調整後的每股盈餘為2.56美元，不及市場預期的2.69美元；營收7.04億美元，同樣低於市場預期的8.45億美元。

這家疫苗 廠計畫今年在全球交付20億劑新冠疫苗，但全球疫苗需求仍充滿不確定性，且一些訂單尚不明朗。

路透報導，Novavax去年9月曾表示，目標在2022年力拚交付至少20億劑新冠疫苗，而今年第1季該公司全球實際交貨約4,200萬劑疫苗。該公司的新冠疫苗已在全球41國取得授權，但要到今年夏天才會獲得美國FDA授權。就連日本也是到今年4月中旬才批准。

Novavax業務暨商務長John Trizzino在財報的電話會議上說，持續看到低收入 國家的低疫苗接種率，但「迄今為止，我們尚未收到全球疫苗免疫聯盟（Gavi）的訂單，未來向疫苗全球取得機制（COVAX）計畫交付2,373劑（疫苗）的時間和交付數量尚未明朗」。

COVAX計畫由世界衛生組織（WHO）及全球疫苗免疫聯盟（Gavi）共同主導，旨在向全球各國公平分配新冠疫苗。Novavax的新冠疫苗採取一種更傳統的技術，因此更有機會被對輝瑞及莫德納mRNA疫苗感到猶疑的民眾接納。