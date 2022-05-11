美4月通膨比預期熾熱 美股早盤多空拉鋸

在超出預期的4月通膨數據公布後，美股11日早盤呈現多空拉鋸。路透

在美國勞工部公布超出預期的4月通膨數據後，美股11日早盤多空拉鋸，三大指數 一度全面下跌，旋即翻紅。

標普500指數早盤一度下跌0.5%，那斯達克指數更重挫1.1%，但目前均已翻紅，分別上漲0.8%和0.6%，道瓊工業指數則從下跌80點翻紅大漲230點。費城半導體指數上漲0.84%、台積電ADR勁漲1.3%。

美國4月消費者物價指數（CPI）年升8.3%，高於市場預期，雖略低於3月的年增8.5%，但仍逼近40年高點水準。剔除食品和能源價格成本的核心CPI則年增6.2%，同樣高於市場預期。

Bankrate公司首席財務分析師 麥克布萊德說，儘管物價增速放緩，但放緩的幅度不如預期大，「剔除下滑的能源價格（目前這看似已過時），物價上漲仍相當廣泛」。他說，通膨年增率從8.5%降為8.3%，可能讓人誤以為通膨已觸頂，但去年8月也發生過類似情形。

在美國上月通膨數據公布後，10年期美債殖利率 再度突破3%關卡。部分分析師認為，該數據顯示聯準會（Fed）在遏止通膨上已落後整體情勢，代表Fed可能必須更積極緊縮貨幣政策。